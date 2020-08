Haas en Alfa Romeo bevestigen gesprekken met Hülkenberg

Nico Hülkenberg liet eerder deze week al doorschemeren dat hij aan het praten is met Haas en Alfa Romeo over stoeltje voor 2021. Zowel Frédéric Vasseur als Günther Steiner bevestigen de gesprekken met de Duitser.

Nico Hülkenberg is geen onbekende bij Alfa Romeo, dat een paar jaar geleden nog door het leven ging als Sauber. Hij reed in 2013 bij Sauber, waar hij zijn beste resultaat uit zijn Formule 1-carrière boekte met een vierde plaats tijdens de Grand Prix van Zuid-Korea.

Ook is Hülkenberg voor Alfa Romeo-teambaas Frédéric Vasseur geen onbekende. De Duitser werd onder zijn leiding kampioen in de Formule 3 en GP2 bij het team van ART. In de podcast Beyond the Grid bevestigde Vasseur de gesprekken met zijn oud-pupil. “Ik kan daar een kort antwoord opgeven. Ja, we zijn aan het praten”, zegt Vasseur. “Maar het is nog te vroeg om aan de line-up voor volgend jaar te denken. Ik moet nog overleg voeren met de aandeelhouders en we weten niet wat Räikkönen gaat doen”, aldus de Alfa Romeo-teambaas.

Ook Haas is geïnteresseerd in Hülkenberg. Maar volgens Günther Steiner, de teambaas van de Amerikaanse renstal, is de line-up voor volgend jaar niet het belangrijkste momenteel. “We hebben belangrijkere dingen te doen. Eerst moeten we naar het Concorde Agreement kijken. De coureurs komen daarna pas”, zegt Steiner tegen Speedweek. Steiner bevestigt wel dat hij gesprekken heeft gevoerd met de GP2-kampioen van 2009.

