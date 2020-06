Räikkönen: ‘Als ik dit jaar niet geniet van het racen, ga ik met pensioen’

Kimi Räikkönen zegt nog niet te hebben beslist over zijn toekomst na 2020. Of de Fin actief blijft in de Formule 1 zal afhangen van het plezier dat hij dit jaar beleeft. “Ik heb al eerder gezegd dat ik dit seizoen ga rijden en vervolgens pas zal beslissen.”

Kimi Räikkönen heeft ondertussen meer dan 300 GP’s op de teller en begint volgende maand aan zijn 18de seizoen in de Formule 1. Of daar in 2021 een 19de seizoen bijkomt, laat de Fin voorlopig in het midden. “Ik heb al eerder gezegd dat ik dit seizoen ga rijden en vervolgens pas zal beslissen. Als ik dit jaar blijf genieten van racen, ga ik door. Zo niet, dan ga ik met pensioen”, vertelt Raïkkönen aan het Argentijnse Infobae.

Dat The Iceman een pure racer is, is al lang bekend. “Het is heel simpel, ik hou van racen. De rest, de interviews en dat soort dingen kan me eigenlijk niets schelen, maar ik hou echt van het gevoel van racen.” Dat Räikkönen dit jaar Rubens Barrichello’s record van meeste races kan verbreken, doet de Fin niets. “Daar geef ik niet zoveel om, ik word er niet blij van. Ik denk dat ik me na mijn carrière heel andere dingen zal herinneren dan het aantal races dat ik heb gereden.”

Mocht Räikkönen stoppen, zien we hem dan later terug in de paddock in een andere rol? De Fin denkt van niet. “Ik denk niet dat ik het zal missen. Er zijn goede mensen en met hen zal contact ik houden, maar dat is alles. Ik heb er vele jaren doorgebracht en zodra ik ervoor kies om te stoppen, weet ik zeker dat ik genoeg dingen zal vinden om me bezig te houden.”

