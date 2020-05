Kimi Raïkkönen ontvangt speciale levering van Ferrari

Kimi Raïkkönen mocht vandaag een wel erg speciale levering in ontvangst nemen. Geen gebruikelijke kartonnen doos die geleverd werd door een koerier, wel zijn Ferrari SF71H uit 2018. De auto waarmee de Fin zijn laatste Grote Prijs won in Amerika.

Kimi Raïkkönen won op 21 oktober 2018 de Grote Prijs van Amerika. De Fin won zo 2044 dagen en 112 races na de seizoensopener in Australië in 2013 opnieuw een Grote Prijs, een record.

Een ander record dat Raïkkönen claimde met zijn overwinning op het Circuit of the Americas was de langste periode tussen de eerste en de laatste overwinning van een coureur, waarbij hij het record van Michael Schumacher (5145 dagen) verbrak en op 5691 dagen bracht.



Als erkenning voor zijn diensten aan Ferrari, waarvoor hij verdeeld over twee periodes acht jaar reed, stuurde de Scuderia deze speciale levering naar de Fin. De Ferrari SF71H staat nu tussen Raikkonens collectie crossmotoren. De Fin deelde beelden op zijn Instagram.

