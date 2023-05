Red Bull-teambaas Christian Horner kijkt met gemengde gevoelens terug op de Grand Prix Monaco. Aan de ene kant was er de sof voor Sergio Pérez die achteraan moest starten en uiteindelijk zestiende werd, maar wat overheerste was de dominante overwinning van Max Verstappen.

“Het was een ongelooflijk optreden van Max”, aldus Horner tegen Viaplay. “Zeventig procent van het werk had hij gisteren al gedaan met die ongelooflijke kwalificatie. Maar dan nog moet je die eerste startplek vast zien te houden.”

Red Bull had Verstappen op de medium band gezet, terwijl de coureurs naast en achter hem op de harde band stonden. Dat betekende dat hij sneller weg was bij de start, maar ook eerder naar binnen zou moeten voor nieuw rubber. “Max moest zijn banden blijven sparen, zelfs tot ver over de houdbaarsheidsdatum. We maakten ons natuuurlijk ook zorgen over de regen die er aan zat te komen”, vervolgde Horner. “Vanuit die positie kun je eigenlijk alleen maar verliezen, maar Max heeft zo’n goed gevoel voor de omstandigheden en het circuit dat hij het af kon maken.”

Pérez zal er in Barcelona weer staan

In schril contrast met de prestatie van Verstappen stond het optreden van Pérez die er in de kwalificatie hard van afging en als twintigste startte. “Het was een moeilijk weekend voor Checo. Het ging gisteren allemaal mis voor hem. We probeerden hem met een agressieve strategie naar voren te krijgen en dat lukte deels, maar uiteindelijk kwam hij in verkeer terecht. Maar hij zal er in Barcelona weer staan.”