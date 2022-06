Red Bull-teambaas Christian Horner prijst de ‘foutloze’ Max Verstappen na het behalen van de zege in de Grand Prix van Canada. Horner stelt bovendien dat de Nederlander ‘in de vorm van zijn leven’ is.

“Het was totaal niet comfortabel, die laatste ronden na de safetycar”, zegt Horner in gesprek met Sky Sports F1. “Max kon hem gewoon niet buiten de DRS-afstand houden. De Ferrari liep hard op de rechte stukken en zij konden de kerbstones echt aanvallen en bijblijven.”

Het was geen gemakkelijke race voor Verstappen, die in de slotfase dus onder enorme druk van Carlos Sainz stond. Maar Verstappen was ‘foutloos’, merkt Horner op. Wel was het nog even spannend in de slotfase, aangezien er een probleem was met de communicatie tussen de coureur en de pitmuur. Verstappen kon het team wel horen, maar de berichten van de Nederlander zelf kwamen niet aan, geeft Horner aan.

Horner is niet alleen positief over Verstappen, maar heeft ook de nodige lof voor Sainz. “Hij pushte Max echt hard. De strategie was een beetje onduidelijk omdat we de vroege pitstop maakten tijdens de eerste virtuele safetycar omdat we dachten dat dat het juiste was. Toen kwam de tweede VSC en kreeg Carlos in feite ook een gratis pitstop. Dat zorgde uiteindelijk voor het mooie gevecht aan het einde van de race.”

Na negen races staan Verstappen en Red Bull nog altijd bovenaan in het kampioenschap. De zege in Canada was alweer de zesde van het seizoen voor Verstappen, die ‘in de vorm van zijn leven’ is volgens de Red Bull-teambaas. “Het team doet het geweldig. Het is jammer dat Checo (Pérez, red.) niet op het podium stond”, besluit de Brit.

Foto: Getty Images