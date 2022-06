Het leek een makkelijke middag te worden voor Max Verstappen in Canada, totdat een late safetycar de race weer overhoop gooide. Plots moest hij Carlos Sainz rondenlang van zich afhouden en daar genoot de Red Bull-coureur van, al had hij liever aangevallen in de slotfase.

Verstappen reed na zijn tweede pitstop achter Sainz en moest de aanval inzetten, totdat de safetycar en de pitstop van Sainz ervoor zorgden dat hij juist de gejaagde was. Met slechts zestien ronden te gaan moest de kampioenschapsleider Sainz ronde na ronde achter zich zien te houden. De Ferrari kreeg hulp van de DRS, maar het was niet genoeg voor de zege waardoor Verstappen voor de zesde keer dit seizoen als winnaar over de streep kwam.

“De safetycar hielp niet”, blikt Verstappen terug. “Zij waren over het algemeen snel in de race, dus het had erg moeilijk geworden voor mij om dat gat te dichten, zelfs op versere banden. Het was erg spannend op het einde. Ik heb alles gegeven, Carlos ook. Volgen is lastig hier, maar ik zag dat hij bleef pushen en (de batterij) opladen. Als je DRS hebt is het makkelijker om het op te laden. De laatste ronden waren erg leuk”, lacht de Nederlander.

Het werd mede door de DRS steeds spannend, maar de RB18 was snel genoeg om de Ferrari achter zich te houden. “Dit jaar lijken we behoorlijk snel te zijn op de rechte stukken, dat helpt enorm”, stelt Verstappen vast.

Lees ook: Verstappen houdt Sainz in spannende slotfase GP Canada nipt van eerste zege af

Voordat de safetycar de baan op kwam, leek het erop dat Verstappen er alles aan moest doen om Sainz van zijn eerste Formule 1-zege af te houden. Zover kwam het dus niet, waar Verstappen toch wel wat opgelucht over is. “Zij waren erg sterk, het was lastig geweest om ze in te halen. Maar toen kwam de saferycar en hadden zij de versere band.”

“Ik denk dat ik liever had aangevallen dan verdedigd, maar het pakte uiteindelijk goed uit”, kijkt de kampioenschapsleider tevreden terug op de race. Verstappen staat na negen races op 175 punten, teamgenoot Sergio Pérez heeft, ondanks zijn uitvalbeurt, de tweede plek in handen met 129 punten. Charles Leclerc volgt met 126 punten op de derde plek.

Foto: Getty Images