Red Bull-teambaas Christian Horner heeft tijdens de voorbereiding op de Grand Prix van Monaco weinig tijd gehad om de ‘nieuwe’ bolide van Mercedes te bekijken. De stal uit Brackley verscheen donderdag in het prinsdom met een zo op het oog radicaal aangepaste W14.

Die wijzigingen zijn doorgevoerd omdat het vorige concept van Mercedes met de ontbrekende sidepods niet leek te werken. Inmiddels heeft de W14 wel sidepods gekregen en ook de voorwielophanging, de vloer en de achterzijde zijn aangepakt.

Lees ook: Upgrades Mercedes in Monaco, wat is er nieuw?

De b-spec van de Mercedes W14 in actie op het Circuit de Monaco (Peter van Egmond)

“Eerlijk gezegd heb ik de updates nog niet grondig bekeken”, zei Christian Horner tijdens de persconferentie voor teambazen. “Natuurlijk ziet het er zo op het eerste gezicht anders uit. Maar soms hebben de aanpassingen die je kunt zien het minste effect op de prestaties. Het zijn meestal de details onder de huid die de grootste impact hebben.”

Mercedes zat er vrijdag tijdens de vrije trainingen goed bij, maar of de updates ook daadwerkelijk zullen helpen, durft Horner niet te zeggen. Wel weet hij dat de conceptwijziging een flinke aanslag is geweest op het budget van Mercedes. “Ze hebben duidelijk een aanzienlijke hoeveelheid onderdelen gekocht en een flink deel van hun budget aan deze update gespendeerd.”

Saillant is overigens dat Mercedes met de aanpassingen aan de auto precies lijkt te hebben gedaan wat Horner vorig jaar al als advies aan Toto Wolff meegaf, namelijk “change your fucking car!” Horner plaatste die opmerking in een verhit debat – te zien in Drive tot Survive – over porpoising en veiligheid.