Christian Horner ontkent dat de briljante inhaalrace van Max Verstappen in São Paulo door de nieuwe motor kwam. De Nederlander kreeg een gridstraf van vijf plaatsen voor het vervangen van de RB20-power unit in Brazilië, maar dat weerhield Verstappen er niet van om als eerste over de finishlijn te rijden. De inhaalrace van de Nederlander kwam, volgens Horner, helemaal door Verstappen zelf.

Max Verstappen snoerde op Interlagos vriend en vijand de mond door indrukwekkend vanaf de zeventiende startpositie de Grand Prix van São Paulo te winnen. De Nederlander kwalificeerde als twaalfde tijdens de uitgestelde sessie op de zondagochtend, maar moest vanwege een nieuwe motor vijf plaatsen naar achteren starten.

Volgens Christian Horner heeft de nieuwe motor in Verstappens RB20 geen rol gespeeld in het gemak waarmee hij andere coureurs inhaalde. “Natuurlijk is alles een pakket, maar ik denk niet dat er een significant voordeel was in termen van paardenkracht of iets dergelijks,” vertelde Horner na de race aan de aanwezige media.

De Red Bull-teambaas legt ook meteen uit waarom de nieuwe motor geen significant voordeel voor de Nederlander opleverde. “Alles wat Max inhaalde was op de rem, niet op een rechte lijn. Daarom hebben we ervoor gekozen om die motor hier te nemen, omdat het een circuit is waar je kunt inhalen”, vervolgde Horner. “We hadden daar rond lunchtijd spijt van, maar (na de race, red.) zijn we heel dankbaar dat we die keuze hebben gemaakt.”

Op droog wegdek al competitief

Red Bull kampt al sinds de Grand Prix van China met een vormdip, maar volgens Horner was de RB20 in São Paulo ook op het droge wegdek weer competitief. “Ik denk dat als we Charles (Leclerc tijdens de spintrace, red.) eerder hadden kunnen passeren, (Verstappen, red.) bij de McLarens had kunnen komen. Dus (op de zaterdag, red.) waren er al tekenen dat hij echt competitief was. En op nat wegdek presteerde hij briljant.”

