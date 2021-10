Red Bull-teambaas Christian Horner zegt dat het hun ‘grootste prestatie ooit’ zou zijn als zij dit seizoen kampioen worden met Max Verstappen. Hij benadrukt dat Mercedes de afgelopen jaren in dit stadium van het seizoen maar weinig onder druk werd gezet, tot dit seizoen.

Red Bull heeft al vier kampioenschappen op haar naam staan, met dank aan de vier wereldtitels op rij van Sebastian Vettel. De Duitser domineerde de Formule 1 van 2010 tot en met 2013, maar daarna moest Red Bull weer in de jagersmodus aangezien Mercedes ‘the team to beat‘ was geworden. Jarenlang hoopte Red Bull de strijd aan te kunnen gaan met Mercedes, maar moest geduldig toezien hoe het zevenmaal op rij de titel veroverde.

Dit jaar is het dan wel zover en kan Red Bull met nog zes races te gaan kampioen worden bij de coureurs én constructeurs. Max Verstappen leidt met zes punten voorsprong op Lewis Hamilton, al moet Red Bull bij de constructeurs een achterstand van 36 punten zien goed te maken om ook meteen ‘de dubbel’ te pakken. Mocht dat gebeuren, dan zou dit seizoen als het aan teambaas Christian Horner ligt een bijzonder plekje krijgen in de geschiedenisboeken van Red Bull.

“Het zou onze grootste prestatie ooit zijn”, zegt Horner in een interview met The Guardian. “Als je naar de kracht kijkt van Mercedes en hoe dominant zij zijn geweest, dan is het duidelijk dat jarenlang niemand in hun buurt kwam. Niemand heeft ze in deze fase van het seizoen zo onder druk gezet, dus het zou een enorme prestatie zijn als we het voor elkaar krijgen”, aldus de Brit.

Terwijl Verstappen op zijn eerste titel jaagt, hoopt Hamilton zijn achtste titel te veroveren. Horner denkt dat Verstappen het in zich heeft om de Brit van dat record af te houden. “Het is onvermijdelijk dat er een evolutie zal plaatsvinden”, zegt Horner. “Lewis heeft een geweldige carrière gehad en hij is nog steeds in fantastische vorm. Hij is nog steeds een titaan in de sport. Het feit dat Max in staat is om tegen hem op te boksen is waarschijnlijk iets wat Lewis in zijn hele carrière niet heeft gehad – zeker niet in de kampioensjaren. Er is niets met deze graad van intensiteit. Er staat duidelijk veel op het spel voor hem, hij gaat voor een achtste kampioenschap, Max gaat voor zijn eerste en hij weet dat hij nog vele jaren te gaan heeft.”

Foto: BSR Agency