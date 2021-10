In de ogen van oud-Formule 1-coureur Jacques Villeneuve zijn Red Bull en Max Verstappen dit seizoen ‘tot nu toe perfect geweest’. De wereldkampioen van 1997 merkt op dat Lewis Hamilton veel fouten heeft gemaakt en dat Mercedes ‘vermoeidheid’ vertoont.

“De punten weerspiegelen niet de daadwerkelijke tussenstand”, zegt Villeneuve tegen La Gazzetta dello Sport. Verstappen leidt nu met een voorsprong van zes punten, al hielpen de uitvalbeurten in Azerbeidzjan, Groot-Brittannië en Italië hem niet. “Hamilton heeft veel fouten gemaakt, maar heeft daar ten opzichte van Verstappen een kleine prijs voor betaald. Denk maar aan de uitvalbeurten van Verstappen in Hongarije en Groot-Brittannië”, wordt de Canadees geciteerd, die vergat dat Verstappen negende werd op de Hungaroring. “Dan waren er nog makkelijke races voor Mercedes, waar Lewis er een beetje naast zat.”

Lees ook: Horner: ‘Verstappen zou het zonder verdere gridstraffen moeten redden’

Foto: Getty Images

“Op andere circuits hadden ze minder snelheid of maakten ze fouten, zoals in Turkije”, vervolgt Villeneuve. “Toch staan ze dicht bij elkaar in het klassement en het is dan ook lastig om te zeggen wie dit kampioenschap gaat winnen. Tot nu toe zijn Red Bull en Verstappen perfect geweest terwijl je bij Mercedes en Hamilton wat vermoeidheid kon zien.”

Villeneuve ziet enkele veranderingen bij Mercedes nu ze in een spannende titelstrijd verwikkeld zijn. “In het verleden hoefde Mercedes niet zo te pushen, want ze wonnen toch wel”, zegt Villeneuve. “Net als Ferrari met Schumacher. Iedereen zei dat ze geniaal waren, zelfs al maakten ze strategische fouten. Ze waren zo sterk dat ze dan toch wel wonnen. Je ziet bij Mercedes dat het team en de coureur niet meer zo verenigd zijn als voorheen, als je kijkt naar hun statements. Maar je kan Mercedes absoluut niet afschrijven.”

Lees ook: Mercedes: ‘Zonder pitstop was Hamilton achtste geworden’

“In Turkije reden zij met de grootste achtervleugel en nog steeds kon niemand ze bijhouden op de rechte stukken. Misschien hebben ze het potentieel van de motor wat opgeschroefd aangezien er slechts enkele races te gaan zijn. Als zij dat kunnen blijven doen en Hamilton goed kan presteren in Austin en Brazilië, dan zal dat een goede steun in de rug zijn”, besluit de Canadees.