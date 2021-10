Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat Max Verstappen dit seizoen geen verdere gridstraffen hoeft te nemen voor motorwissels. Hij wil het echter ook niet uitsluiten dat het nog een keer nodig zal zijn: “Zeg nooit nooit.”

Verstappen kreeg in Rusland een nieuwe Honda-motor en omdat het zijn vierde van het seizoen was, kwam hem dat op een gridstraf te staan waardoor hij als laatste moest starten. Hij hield de schade beperkt door als tweede over de streep te komen terwijl Lewis Hamilton de race won. Hamilton kreeg op zijn beurt afgelopen weekend een nieuwe verbrandingsmotor, maar de andere componenten liet Mercedes onveranderd. Daardoor hoefde hij slechts tien plaatsen op de startgrid in te leveren. Nu het seizoen nog zes races telt speelt de betrouwbaarheid dus een belangrijke rol, maar Horner verwacht niet dat Verstappen dit seizoen nog een vijfde motor nog zal hebben.

Foto: Getty Images

“Onder normale omstandigheden moeten we het redden met de straf die we in Sotsji namen”, zegt Horner tegen Motorsportweek. “Dat geeft ons drie werkende motoren in onze pool, we hebben dus nog andere opties naast deze ene motor dus hopelijk redden we het daarmee tot het einde van het jaar. Maar zeg nooit nooit.”

Lees ook: Webber: ‘Red Bull moet reageren nu Mercedes een voorsprong pakt’

“De betrouwbaarheid gaat zeker een sleutelrol spelen, maar een tweede straf voor een motorwissel levert slechts vijf plaatsen gridstraf op”, vervolgt Horner. “Het is dus niet zo significante als de eerste motorwissel, maar de betrouwbaarheid gaat een cruciale rol spelen. Het gaat om het nemen van de juiste beslissingen op het juiste moment.”

Bij Mercedes willen ze nog niet uitsluiten dat Hamilton dit seizoen een nieuwe motor nodig zal hebben. “Het [onderdeel] zou het tot aan het einde van het seizoen moeten kunnen uithouden, maar er kan ook een moment komen waarop we zeggen dat het de moeite waard is om een nieuwe te nemen omdat deze nog steeds gevaar loopt”, aldus teambaas Toto Wolff.