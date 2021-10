Het is volgens oud-Formule 1-coureur Mark Webber tijd voor Red Bull om te reageren op de snelheid van Mercedes. De Australiër betwijfelt of Red Bull Max Verstappen een auto kan geven om het kampioenschap te winnen, al juicht hij de komende zes races wel voor de Nederlander: “Hij verdient het.”

De afgelopen races in Rusland en Turkije oogde Mercedes een stukje sterker dan Red Bull en won het ook in beide gevallen. Met nog zes races te gaan lijken zij dan ook de favoriet, al gaf Red Bull-teambaas Christian Horner onlangs al aan dat het 50-50 zal zijn met de circuits die nog moeten komen. Volgens oud-Red Bull-coureur Mark Webber zou Mercedes in de Verenigde Staten sterker moeten zijn, maar kan Red Bull weer zoals de afgelopen jaren goed presteren in Mexico en Brazilië. Toch denkt Webber dat je nu beter in de Mercedes kan zitten.

“Op dit moment moet je dan aan de Mercedes denken, zij hebben een voorsprong”, zegt Webber in de F1 Nation-podcast. “Vergeet niet dat Valtteri (Bottas, red.) in Monza de poleposition pakte, zonder gridstraf had hij daar hetzelfde kunnen doen als in Turkije door aan de horizon te verdwijnen.”

Lees ook: Häkkinen verwacht ‘belangrijke rol’ voor Bottas en Pérez in titelstrijd

Foto: Getty Images

In Turkije begon Bottas vanaf pole, maar met de natte omstandigheden werd Verstappen nog gezien als kanshebber op de zege. In de race kwam hij echter niet in de buurt van de Fin en moest hij genoegen nemen met de tweede plaats. Webber waarschuwt dat Red Bull de komende races actie moet ondernemen om Mercedes bij te houden.

“Ik vraag me af of Red Bull Verstappen een auto kan geven om het kampioenschap te winnen”, geeft Webber aan. “Ik had verwacht dat Max Valtteri had kunnen verslaan in die omstandigheden, maar hij kon niks doen tegen de snelheid van Valtteri.”

“Het was interessant”, vervolgt Webber. “Wat prestaties betreft, zowel op een droge en natte baan, weet Red Bull dat het moet reageren nu Mercedes nieuwe motoren in de auto heeft geplaatst, of iets aan de aerodynamica heeft gedaan.”

Lees ook: Wolff sluit nieuwe motorwissel voor Hamilton niet uit

Hoewel Webber dus Mercedes nu de betere kans geeft, juicht hij de laatste zes races van het seizoen voor Verstappen. “Max verdient zijn eerste wereldtitel. Het had al veel eerder moeten gebeuren. Hij rijdt nu net zo goed als Lewis of zelfs beter in de meeste weekenden”, besluit de Australiër.