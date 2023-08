De cultuur bij de teambazen is flink veranderd, denkt Christian Horner. De Red Bull-teambaas ziet zichzelf en zijn Mercedes-evenknie Toto Wolff als de laatste overblijfselen van een oude garde die tegenwoordig niet meer in de Formule 1 te zien is. Dat vertelt Horner bij de F1-podcast van ESPN.

Bij de teambazen is er de afgelopen jaren een flinke stoelendans geweest. Vier van de teams hebben dit jaar een nieuwe teambaas gekregen. Twee anderen vorig jaar. Franz Tost zit al langer bij AlphaTauri, maar zal na dit seizoen vervangen worden door Laurent Mekies. Dat betekent dat Günther Steiner (2016), Toto Wolff (2013) en Christian Horner (2005) de enige teambazen zijn die al meer dan vijf jaar bij hetzelfde team zitten. En hoewel de andere teambazen bepaald geen nieuwkomers zijn – James Vowles zit bijvoorbeeld al bijna twintig jaar in de Formule 1 – is er volgens Horner wel een cultuurverandering gaande.

“Toen ik erbij kwam had je bijvoorbeeld Ron Dennis, Flavio Briatore, Eddie Jordan, Jean Todt”, blikt Horner terug. “Bernie Ecclestone had de leiding, Max Mosley zat aan het hoofd van de FIA, Frank Williams was er nog. Dit waren grote namen met een hele eigen persoonlijkheid. Als je nu rondkijkt lijkt het alsof er vooral veel managers zitten. Misschien komt het doordat ik ook wat ouder wordt, maar het voelt alsof het allemaal veel technischer en zakelijker is geworden.”

“Toto en ik zijn misschien de enige relieken uit die andere tijd”, vervolgt Horner. “Ik ben nog steeds wel wat jonger vergeleken met de rest, maar de definitie van wat een teambaas is, is echt wel veranderd ten opzichte van toen ik net begon. Veel van hen komen nu uit een technische achtergrond, ze zijn veel meer gericht op de regeltjes. Ze denken niet zoveel na over het grotere geheel.”

