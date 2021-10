Red Bull-teambaas Christian Horner geeft toe dat hij niet had verwacht dat Max Verstappen de Grand Prix van de Verenigde Staten zou winnen. De Brit is onder de indruk van de manier waarop Verstappen de race benaderde en is uiteraard blij met de zege: “Het zou echt pijn hebben gedaan om deze race te verliezen.”

“Ik dacht echt niet dat het hem zou lukken”, geeft Horner toe bij Sky Sports na een sensationele race in Austin. “Lewis’ banden waren acht ronden jonger. De eerste set van de harde band hadden we aardig versleten. De manier waarop hij het tot het einde wist te managen, om ervoor te zorgen dat hij het zou houden voor de laatste vijf of zes ronden… Je weet dat Lewis richting het einde van zo’n race heel sterk is. Hij ging langer door en had zo een voordeel. Het zou echt pijn hebben gedaan om deze race te verliezen. Max hield vol, heeft het slim aangepakt en had nog net genoeg over.”

In de eerste stint moest Verstappen de leiding dus even aan Hamilton laten, maar de Nederlander gaf op de boordradio wel al te kennen dat hij sneller was. Hij bleef binnen de seconde zitten, maar kon niet aanvallen op de baan. In plaats daarvan koos Red Bull voor de strategische aanval. “We hadden een erg goede pace op de mediums”, zegt Horner. “Lewis begon wat te glijden en onze banden begonnen wat te oververhitten dus we gingen voor een positie op de baan.”

Het was dus een agressieve strategie van Red Bull, al waren zij daar ook al met een schuin oog naar Mercedes aan het kijken. Volgens Horner waren zij namelijk ook al bezig met een alternatieve strategie. “Wij waren ervan overtuigd dat zij aan het einde van de tweede stint naar de undercut keken”, legt Horner uit. “We weten dat zij goed om kunnen gaan met de banden, daarom haalden we hem ook vroeg naar binnen. De banden waren versleten en we zaten binnen de drie seconden, we wilden onze positie niet opgeven. Dat betekende wel dat de laatste vijf tot tien ronden cruciaal werden”, aldus Horner.

