Red Bull-teambaas Christian Horner blikt terug op de tijd dat Daniel Ricciardo en Max Verstappen teamgenoten van elkaar waren bij Red Bull. Volgens de Brit heeft Verstappen veel geleerd van zijn oud-teamgenoot, met misschien wel als belangrijkste les dat hij “het leven niet zo serieus moet nemen.”

Verstappen en Ricciardo waren drie jaar lang teamgenoten bij Red Bull, totdat de Australiër in 2019 naar Renault vertrok. De twee coureurs hebben samen hoogtepunten, zoals Verstappens allereerste overwinning in Barcelona in 2016, en dieptepunten, zoals de crash tussen de twee tijdens Grand Prix van Azerbeidzjan in 2018, meegemaakt.

Volgens Christian Horner heeft Verstappen daarnaast ook veel geleerd van zijn voormalig teamgenoot. “Toen Max in het team kwam, was Max nog heel erg de jonge pup”, vertelt Horner in de F1 Nation-podcast. “Hij (Ricciardo, red.) had een grote invloed op Max door het leven niet te serieus te nemen en te genieten van het moment.”

‘Dat Toto hem er niet gelijk uitgooide’

Naast de levenslessen voor Verstappen zorgde Ricciardo ook voor veel vermakelijke momenten in de Red Bull-garage. “Daniel hield van wat hij deed. Hij voelde zich zeer vereerd om Grand Prix-coureur te zijn. Alleen al de domme dingen die hij soms deed”, blikt Horner terug.

De Britse teambaas noemt ook gelijk nog één van die “domme dingen” op. “(Toen hij een, red.) camera van een van de F1-cameramannen afpakte en meenam naar de Mercedes-garage. Het is ongehoord. Ik ben verbaasd dat Toto hem er niet meteen uit heeft gegooid, want hij zoomde in op de remleidingen en alle andere dingen die ons interesseerden.”

