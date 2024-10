Voormalig Red Bull-coureur David Coulthard raadt Daniel Ricciardo het aan om nog eens goed na te denken over een eventuele overstap naar een andere raceklasse. Tenzij de Australiër gelijk de raceklasse domineert, zoals de Australische V8 Supercars of het Amerikaanse IndyCar, kan Ricciardo volgens de Schotse oud-coureur behoorlijke imagoschade oplopen.

Na de Grand Prix van Singapore maakte Visa RB bekend dat Ricciardo in Austin niet meer voor het team zal racen. De goedlachse Australiër wordt per direct vervangen door reservecoureur Liam Lawson. Ricciardo moet daardoor op zoek naar een nieuwe baan, en heeft al gelijk van de CEO van het V8 Supercars Championship een aanbod gekregen om in de Australische raceklasse te komen rijden.

Oud-F1-coureur David Coulthard raadt Ricciardo het echter af om naar een andere autosport over te stappen. “Het risico daarvan (overstappen naar andere raceklasse, red.) is dat je, tenzij je gaat domineren en de kans daarop is vrij klein, je gewoon een andere coureur wordt. Je raakt dan de magie van het ex-Grand Prix-coureur zijn, kwijt”, legt Coulthard uit, in zijn Formula For Success-podcast.

Terug naar Red Bull?

De Schotse oud-coureur weet waar Ricciardo zich wel op zijn plek zou voelen. “Hij zou zeker een aanwinst kunnen zijn vanuit het oogpunt van de media, werken in de media en al die commerciële mogelijkheden. Maar misschien heeft hij wel andere plannen.” Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft al aangegeven dat Ricciardo’s voormalige werkgever zeker geïnteresseerd is in een nieuwe samenwerking met de Australiër.

Wat Ricciardo uiteindelijk ook gaat doen, volgens Coulthard zijn racefans voorlopig nog niet van de man uit Perth af. “Hij verlaat de sport, zeker in dit moderne tijdperk van Netflix, met een veel bredere sociale aanhang dan de generatie daarvoor. Er zullen veel mogelijkheden zijn.”

