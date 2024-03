Red Bull-teambaas Christian Horner heeft meteen na de Grand Prix van Australië speculaties over een hevige woordenwisseling tussen Max Verstappen en één van de Red Bull-monteurs genuanceerd. Volgens de Brit reageerde de drievoudig wereldkampioen juist ‘erg netjes’ op zijn vroege uitvalbeurt. Verstappen moest in Melbourne de race al na vier ronden staken vanwege defecte remmen.

In de beginfase van de race vloog één van zijn remmen in brand. Na het uitstappen in de pits was op tv-beelden te zien dat Max Verstappen even een discussie had met een monteur. Horner daarover: “Het is duidelijk dat een coureur gefrustreerd is als hij uit een auto stapt na een uitvalbeurt. Ik denk dat Max erg netjes is geweest tegen het team en alle monteurs. Het doet iedereen op dezelfde manier pijn.”

Horner vervolgde: “Het is een kwestie van ervan leren. We hebben twee jaar zonder mechanische DNF’s achter de rug en dat is opmerkelijk. Het is een kwestie van begrijpen wat hiervan de oorzaak was, ervan leren en verder gaan. Het is opmerkelijk dat hij na drie races nog steeds aan de leiding gaat in het kampioenschap, zelfs met die DNF, maar zoals ik al zei, we moeten veel lessen trekken uit vandaag.”

‘Waarom een pitstop als de auto in brand staat’

Max Verstappen zelf reageerde ook op de discussie met de engineer. “Dat had te maken met het feit dat we een pitstop maakten, terwijl de auto in brand stond. Ik had zoiets van: ‘Waarom maken we een pitstop?’ De monteurs hadden de brand geblust en terwijl ze daarmee bezig waren, werden de andere drie wielen verwisseld. Maar al snel werd besloten dat de schade te groot was om verder te rijden.”