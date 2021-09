Volgens Red Bull-teambaas Christian Horner bezwijkt Max Verstappen niet onder de druk van de titelstrijd, maar geniet hij er juist van. Hij reageert daarmee op opmerkingen van Lewis Hamilton, die betwijfelde of hij tegen de stress kon. Horner sluit verder niet uit dat de twee titelrivalen nog eens zullen crashen in de komende acht races.

Donderdag was er nogal wat te doen tussen Hamilton en Verstappen. Hamilton zei namelijk dat de Nederlander mogelijk bevangen zou raken door de kampioensstress, maar daar wilde Verstappen zelf niets van weten. Ook teambaas Christian Horner ziet niets dat erop wijst dat Verstappen nu anders rijdt of zich anders gedraagt door de druk.

“Ik zie geen verandering bij hem”, zegt Horner, gevraagd naar hoe Verstappen omgaat met de druk van de titelstrijd. “Max is een jonge gozer en heeft niets te verliezen. Hij zit hier niet met een paar wereldkampioenschappen op zak en een titel die hij moet verdedigen; hij is de uitdager. Dat is hoe hij deze titelstrijd ook benadert. Het was indrukwekkend hoe hij omging met de druk die op hem lag in Zandvoort. Hij geniet ervan. Het is lang geleden dat we ons in een positie als deze bevonden. Dat is opwindend voor hem en motiverend voor het hele team.”

Na de Grand Prix van Monza was er uiteraard veel te doen om de crash tussen de titelrivalen, waardoor ze allebei uitvielen. Ook in Rusland krijgt Horner vragen over de felle titelstrijd waarin Verstappen en Hamilton verwikkeld zijn. “Het zijn racers dus ze zullen racen”, stelt Horner. “Om nou hier te zitten en te zeggen dat ze elkaar niet meer zullen raken in de komende acht races… Ik denk niet dat Wolff zoveel controle heeft over Lewis, net als dat wij dat niet hebben over Max.”

“Het komt neer op de coureurs die strijden om de grootste trofee in de autosport”, vervolgt Horner. “Er zijn nog acht races te gaan. Natuurlijk willen we een competitieve en nette run hebben op weg naar het einde van het seizoen, maar als coureurs regelmatig naast elkaar starten op circuits die erg smal zijn…”, aldus Horner, die daaraan toevoegt dat zowel Verstappen als Hamilton weinig ruimte willen weggeven op de baan. “Als je twee racers met die mentaliteit hebt, dan krijg je crashes”, concludeert de Red Bull-teambaas.