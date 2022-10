Red Bull-teambaas Christian Horner noemt Max Verstappen de ‘meest getalenteerde coureur’ die Red Bull ooit heeft gehad. Horner is onder de indruk van Verstappens prestaties, maar ook van zijn ‘onveranderde’ persoonlijkheid.

Het was na de eerste drie races van het seizoen nog de vraag of Verstappen zijn titel kon prolongeren, maar in Japan, met nog vier races te gaan, stelde hij die tweede titel al veilig. Het was een dominant seizoen voor de Nederlander, die twaalf van de tot nu toe achttien races won en nu aast op het recordaantal zeges in een seizoen van Michael Schumacher en Sebastian Vettel.

Verstappen krijgt veel lof van coureurs en wordt bewonderd door miljoenen fans, maar dat heeft volgens teambaas Christian Horner geen invloed op het gedrag van de Nederlander. “Hij is niet veranderd, ondanks alle bewondering die hij krijgt”, zegt Horner tegen The Guardian. “Je ziet vaak dat persoonlijkheden veranderen, dat ze diva’s worden.”

Maar, zo verzekert Horner, dat geldt niet voor Verstappen. “Max is in feit nog steeds dezelfde jongen die zes jaar geleden voor het eerst hier kwam opdagen. Ik denk niet dat hij ooit zal veranderen. Hij is op zijn gemak met zichzelf. Hij heeft geen bewondering nodig, hij houdt van het racen. Hij is gewoon een racer.”

Bij Red Bull hebben ze door de jaren heen grote namen gehad, met viervoudig wereldkampioen Sebastian als een van de grootsten. Maar voor Horner staat één ding vast. “Max is duidelijk de meest getalenteerde coureur die we in een van onze auto’s hebben gehad. Het geweldige aan hem is dat hij zichzelf altijd op alle gebieden pusht, hij heeft altijd het gevoel dat er meer te halen valt.”