Na het veiligstellen van zijn tweede wereldtitel in Japan gaat de focus van Max Verstappen nu naar de constructeurstitel. Dat zou voor Red Bull het ‘ultieme doel’ zijn.

Het gebeurde misschien niet onder de ideale omstandigheden, maar na verwarring over de puntentelling stelde Verstappen in Japan al zijn tweede wereldtitel veilig. De druk is er nu vanaf voor Verstappen, al houdt hij zich nu wel bezig met de constructeurstitel voor Red Bull. Het zou voor Red Bull voor het eerst sinds 2013 zijn dat zij dan de dubbel pakken.

“Het was bijzonder om het coureurskampioenschap in Japan veilig te stellen”, blikt Verstappen terug. “Ik heb nog niet de kans gehad om dat uitgebreid te vieren, want we zijn nog steeds gefocust op het binnenhalen van het constructeurskampioenschap voor het team. Het ultieme doel is natuurlijk om beide te winnen, maar we moeten bij de les blijven. Het komt wel als we goed blijven presteren”, weet de Nederlander zeker.

Lees ook: ‘Verstappen wil vier resterende races ongetwijfeld allemaal winnen’

Dit weekend komt de Formule 1 weer in actie op het Circuit of the Americas. Voor deze race heeft Verstappen een speciale helm meegenomen, mét een tweede kampioenschapsster op de achterkant. Er zijn nog vier races te gaan en hoewel Verstappen enkel nog voor de constructeurstitel wil gaan, kijkt hij uit naar de slotfase van het seizoen. “Het is geweldig om terug te keren in Austin, ik houd van deze stad en het circuit. Dat we hier vorig jaar gewonnen hebben is geweldig en ik kijk uit naar komend weekend.”