Red Bull-teambaas Christian Horner verwacht dat Ferrari terug zal slaan na de teleurstellende dubbele uitvalbeurt in Azerbeidzjan. De Brit is ervan overtuigd dat zij de problemen zullen oplossen, maar weet ook dat het daardoor onvermijdelijk wordt dat Ferrari gridstraffen moet incasseren.

Het zag er zondagmiddag redelijk goed uit voor Ferrari. Carlos Sainz was wel al vroeg uitgevallen door problemen, maar daardoor had teamgenoot Charles Leclerc een ruime voorsprong. Daar had de Monegask uiteindelijk weinig aan omdat de motor plofte en Red Bull er zo met de een-twee vandoor kon gaan.

Dat zorgde voor vreugde bij Red Bull, maar teambaas Christian Horner blijft op zijn hoede voor Ferrari. “Zij hebben een erg snelle auto, met name op zaterdag”, zegt Horner. “Op zondag waren we zo goed als elke race aan elkaar gewaagd. Dat was ook het geval in Bakoe, van wat we in de openingsfase konden zien.”

“Zij zullen hun problemen wel oplossen, daar twijfel ik niet aan”, vervolgt Horner. “Maar dat betekent uiteindelijk ook dat het onvermijdelijk is dat zij op de lange termijn wat gridstraffen zullen incasseren. Maar het is nog een lang seizoen, we hebben de afgelopen vier of vijf races al grote schommelingen gezien in de stand en dat toont maar aan hoe snel het kan omslaan”, aldus de Brit.

Horner vond het jammer om te zien dat Leclerc uitviel. Niet vanwege het resultaat, maar omdat hij graag had gezien hoe de race dan was verlopen voor wat betreft de strategie. “Het is jammer omdat we een goede raceauto hadden. Ik denk dat we Charles op strategie zouden hebben verslagen, maar dat zullen we niet weten. Maar het belangrijkste is dat we geprofiteerd hebben van hun pech en de punten hebben gepakt. Het kampioenschap ziet er goed uit, maar we zien hoe snel zoiets kan veranderen”, besluit de Red Bull-teambaas.