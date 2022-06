Een week na het behalen van de een-twee in Azerbeidzjan hoopt Max Verstappen dat Red Bull ook bij de terugkeer in Canada voor de maximale score kan gaan.

De Grand Prix van Canada ontbrak de afgelopen twee jaren door het coronavirus. Het Circuit de Gilles Villeneuve is altijd een van de favoriete circuits van de coureurs geweest door de muren die elke fout direct afstraffen. De vorige editie van deze race verliep niet heel geweldig voor Verstappen, die in 2019 vijfde werd. Dit jaar hoopt de Nederlander bij de terugkeer in Canada juist voor een een-twee te gaan.

“We zijn al een tijdje niet in Montreal geweest, dus het is spannend om terug te gaan en te zien hoe de baan erbij ligt”, blikt Verstappen vooruit. “Het heeft een vrij unieke lay-out en het zal interessant zijn om te zien hoe het asfalt eruit ziet, hopelijk zal onze auto werken goed dit weekend.”

“Ik kijk er altijd naar uit om naar Montreal te gaan, het is echt een prachtige stad”, vervolgt Verstappen. “Het zou geweldig zijn om Canada met hetzelfde resultaat als Bakoe, waar we de een-twee pakten, te verlaten.”

Sinds de Grand Prix van Emilia-Romagna zit Verstappen in een stijgende lijn en heeft hij ook de leiding in het kampioenschap nu in handen, maar de Red Bull-coureur wil nog niet achteroverleunen. “Het is natuurlijk geweldig dat we aan de leiding gaan in het constructeurs- en coureurskampioenschap, maar er is nog een lange weg te gaan, we moeten als team blijven pushen en zoveel mogelijk punten scoren.”