Jos Verstappen is blij met de goede reeks voor zijn zoon Max en Red Bull, maar wil nog niet te vroeg juichen. Dat Ferrari nu wat uitvalbeurten heeft gehad laat namelijk zien dat het ‘zo kan omslaan’.

Max Verstappen heeft vijf van de eerste acht races gewonnen en staat dan ook bovenaan in het kampioenschap, al bedraagt het gat met teamgenoot Sergio Pérez slechts 21 punten. De Nederlander profiteerde afgelopen zondag optimaal van de dubbele uitvalbeurt van Ferrari en kon zo op eenvoudige wijze ook de Grand Prix van Azerbeidzjan op zijn naam schrijven. Vader Jos Verstappen is tevreden over het verloop van het seizoen tot nu toe.

“Een overwinning is natuurlijk altijd mooi, maar het is goed om te zien met wat voor serie Max en Red Bull bezig zijn”, schrijft Jos Verstappen in zijn column voor Verstappen.com. “Na die twee uitvalbeurten aan het begin van het seizoen dacht iedereen dat het verloren kon gaan. Nu zie je juist dat Ferrari op dit moment problemen heeft, maar dat kan zo omslaan en het blijft natuurlijk een heel technische sport. Dan zie je toch dat Red Bull het vaak goed voor elkaar heeft, gezien de kundige mensen en de ervaring die er is.” Maar, zo benadrukt Verstappen: “We moeten zeker niet te vroeg juichen, want het is nog een erg lang seizoen.”

‘Een gebrande Max is een betere Max’

Helemaal perfect verliep het weekend voor Verstappen echter niet. Charles Leclerc had een ruime voorsprong te pakken nadat hij besloot om bij de virtuele safetycar, veroorzaakt door de uitvalbeurt van teamgenoot Carlos Sainz, een pitstop te maken terwijl Red Bull doorreed. “Ik vond Max in Bakoe ontzettend sterk tijdens de race en laten we eerlijk zijn: alles kwam ook heel goed uit”, vervolgt Jos Verstappen zijn column. “Ik denk namelijk wel dat Ferrari een goede call maakte door Leclerc naar binnen te halen tijdens de virtuele safetycar. Toen Max later naar binnenkwam was zijn achterstand toch dertien seconden.”

“En later kwam er nog een virtual safety car, daar had Leclerc in dat geval ook weer van kunnen profiteren. Dat hij uitviel met een technisch probleem viel voor ons logischerwijs de goede kant uit. Max was er misschien wel bijgekomen, maar dan moet je toch weer risico’s nemen en inhalen. Zover kwam het dus niet”, aldus Verstappen senior, die zag dat zijn zoon gebrand was om de zege te pakken. “Je zag dat Max gebrand was. Dat had natuurlijk ook met de voorlaatste race in Monaco te maken, maar daar trekt hij zich helemaal niets van aan. Dat vind ik hartstikke mooi, hij wordt er alleen maar beter van. Een gebrande Max is een nog betere Max.”