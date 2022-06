Een veiligheidskwestie? Te pijnlijk voor de coureurs? Tsja, zou kunnen, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner liggen er ook zeker sportieve – en zodoende politieke – redenen aan de basis van het geklaag over porpoising van sommige teams en coureurs.

Mercedes is het mondigst, en dat is niet gek ook, want haar auto stuitert het meest op en neer van allemaal. Volgens de constructeurskampioen – thans begunstigd met een minder competitief pakket en ‘slechts’ derde in de stand bij de teams – moeten de regels veranderd worden. Het stuiteren, zo stelden coureurs Lewis Hamilton en George Russell, is gevaarlijk. Hun auto’s zijn amper onder controle te houden, en dan is er hun gezondheid nog: ‘Je wordt aan stukken geschud’, zegt Russell. ‘Mijn rug is eraan’, verklaarde Hamilton zaterdag al, nog voor hij een dag later met grote moeite uit zijn auto kroop.

Het is zelfs zo erg, vulde teambaas Toto Wolff na de race aan, dat het maar de vraag is of Hamilton komend weekend in Canada kan racen, vanwege die rugklachten. Toch klinken de klachten niet alleen vanuit het zwaar getroffen Mercedes. Ferrari mag als logo dan een steigerend paard hebben, het stuiteren wordt ook de Scuderia – en vooral Carlos Sainz – te veel. Pierre Gasly stond na de race in Bakoe ook niet te springen om zijn vijfde plek te vieren, maar was vooral op zoek naar een massage. Volgens Wolff zijn álle coureurs het erover eens dat porpoising een serieus probleem is, behalve Fernando Alonso.

Overdreven

Leuk en aardig, reageert Red Bull-baas Horner tegenover The-Race, maar volgens hem leggen ‘sommige teams’ het er – zonder namen te noemen – wel erg dik bovenop. “Natuurlijk”, lijdt dat voor hem geen twijfel. “Oké, je kan zien dat het niet prettig is, maar er zijn oplossingen voor”, verwijst hij naar bijvoorbeeld het verhogen van de rijhoogte. “Maar ja, dat kost performance, hè”, stipt hij aan waarom teams dit toch niet zo snel doen. “Het makkelijkste wat je dan kan doen, is klagen over de veiligheid”, als manier om een regelwijziging erdoor te krijgen, zegt Horner.

Horner heeft natuurlijk ook makkelijk praten: zijn team Red Bull heeft weinig tot geen last van porpoising, net als bijvoorbeeld McLaren. “Als er echt zorgen zijn om de veiligheid die gedeeld worden door het hele veld, moeten we er naar kijken. Als echter alleen bepaalde teams er last van hebben, moeten die teams het zelf oplossen”, vindt Horner. Want: “Het zou niet eerlijk zijn om teams te bestraffen die hun job wat dit betreft wel goed hebben gedaan. Dat andere teams klagen, kan hij dan wel weer begrijpen. “Ik zou mijn coureurs ook zeggen er zoveel mogelijk te klagen over de radio. Dat hoort bij het spelletje.”

