Red Bull overschreed in 2021 het budgetplafond en werd hier afgelopen oktober voor gestraft. Naast een boete van 7 miljoen dollar kreeg het team ook 10 procent reductie in windtunneltijd opgelegd. Tot dusver lijkt dit nog geen impact te hebben op de resultaten. Het team is momenteel zeer dominant en heeft dit jaar elke race gewonnen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zette onlangs dan ook zijn vraagtekens bij deze straf, was deze niet te laag?

“Iedereen heeft een mening en iedereen is vrij om een mening te hebben,” reageerde Christian Horner hierop tegenover Sky Sports News. “Het team heeft afgelopen winter geweldig werk geleverd met de beperkte windtunneltijd die we hadden om deze auto te ontwikkelen. Dat zal later in het jaar en volgend jaar natuurlijk nog wel een impact hebben.”

“In een momentopname van drie races denk ik dat deze conclusie enorm voorbarig is. Er zijn nog ontzettend veel races te gaan en veel dingen die kunnen veranderen. We horen dat er grote updates komen voor zowel Ferrari als Mercedes wanneer we terugkeren naar Europa. We doen ons best met wat we hebben en weten dat het een zware penalty is. Het is een klap die we moeten opvangen en we passen onszelf hier zo goed mogelijk op aan,” besloot de Red Bull-teambaas.

