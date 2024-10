Red Bull-teambaas Christian Horner lijkt wederom de druk op Sergio Pérez op te voeren. De Brit ziet hoe de naaste concurrentie voor 2025 veel sterkere coureursduo’s heeft dan de Oostenrijkse renstal, en waarschuwt de Mexicaan om het gat met Max Verstappen niet meer zo groot te maken.

Sergio Pérez heeft nog tot en met 2026 een contract bij Red Bull, maar de aanhoudende vormdip van de Mexicaan kan ervoor zorgen dat de coureur vroegtijdig de renstal moet verlaten. Red Bull kijkt daarnaast ook alvast naar de toekomst, en ziet dat de concurrentie voor 2025 sterkere line-ups heeft dan de Oostenrijkse renstal zelf.

“Als je naar onze tegenstanders kijkt, zal Ferrari volgend jaar sterk zijn, met Hamilton en Leclerc. Plus McLaren met Norris en Piastri is een sterke line-up”, vertelt Horner aan Motorsport.com over de coureurssituatie bij de concurrentie. “We moeten ervoor zorgen dat er met onze beide coureurs geen groot gat tussen hen ontstaat, want dat kun je je niet veroorloven.”

Liam Lawson

Visa RB, Red Bulls zusterteam, maakte recent bekend dat Liam Lawson vanaf de Grand Prix in de Verenigde Staten Daniel Ricciardo vervangt. Red Bull lijkt met deze aanstelling van Lawson te kijken of misschien een jonge coureur de oplossing is voor de toekomstige line-up. “We hebben wanhopig antwoorden nodig”, is het enige dat Horner voor nu over de toekomst van Pérez loslaat.

