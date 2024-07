Red Bull-teambaas Christian Horner vindt dat het aan Lando Norris is om zich aan te passen aan de racestijl van Max Verstappen. Dat vertelde de Brit in reactie op de crash die beiden afgelopen zondag hadden in de slotfase van de GP van Oostenrijk. “Max zal niet veranderen. Lando moet leren hoe hij tegen Max moet racen en dat is hij aan het ontdekken.”

Horner laat weten dat de twee rivalen alweer met elkaar gesproken hebben na het incident in bocht 3 van de Red Bull Ring, waarbij ze elkaar dupeerden. Beiden hielden een lekke band aan de aanvaring over en moesten de pits opzoeken, waardoor een zekere eerste en tweede plaats in rook opgingen. Verstappen kreeg later de schuld van de stewards voor de crash in de vorm van een tijdstraf van tien seconden plus twee strafpunten op zijn superlicentie. “Ik denk niet dat er een probleem tussen hun is”, vertelde Horner over de ontmoeting van de twee.

VIDEO: Crash Verstappen en Norris tijdens GP Oostenrijk 2024

Volgens Horner moet Norris ‘leren hoe hij tegen Max moet racen’. “En dat is hij aan het ontdekken. Max zal zeker niet veranderen”, aldus Horner tegen Sky Sports. “Het is onvermijdelijk dat er meer close racing komt tussen de twee, omdat de auto’s de komende races zo dicht bij elkaar lijken te liggen. Max is een harde racer. Hij is waarschijnlijk één van de hardste racers op het circuit en iedereen weet dat als je tegen Max moet racen, je mag uitdelen, maar je ook moet incasseren.”

‘Het publiek zal partijdig zijn’

Horner wijst alle eenzijdige kritiek op Verstappen, onder andere van McLaren-teambaas Andrea Stella, nadrukjkelijk van de hand. “Het conflict tussen die twee bouwde zich op over twee, drie, vier races, waarin ze intensief en hard tegen elkaar hebben geracet. Op een gegeven moment gebeurt het dan een keer.”

Horner bagatelliseerde de verwachtingen dat Verstappen door de botsing het doelwit zou kunnen worden van vijandigheden tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië op Silverstone dit weekend.

“Het publiek zal partijdig zijn en kiezen voor de Britse coureurs, zoals de fans in Nederland altijd partij zullen kiezen voor Max. Maar ik denk dat ook alle andere coureurs kunnen rekenen op respect. Ik hoop dat Max een redelijke ontvangst krijgt en ik weet zeker dat het dit weekend weer helemaal oranje zal zijn. Ok, misschien geen Max Verstappen-fans, maar meer McLaren-fans. Op Max zal het sowieso geen invloed hebben. Hij is de racer die hij is en ik weet zeker dat hij dit weekend net zo hard zal racen.”

