Christian Horner weet het zeker dat Max Verstappen zijn race in São Paulo ‘één van zijn beste ritten ooit’ is. De Red Bull-teambaas durft daarom ook wel te stellen dat zijn coureur dicht bij zijn vierde wereldtitel is. Horner is zelfs niet bang om Verstappens race te vergelijken met de rit van een andere legendarische coureur.

Zelfs een gridstraf van vijf plaatsen kon Max Verstappen in São Paulo niet van de overwinning afhouden. De coureur reed vanaf de zeventiende plek een indrukwekkende inhaalrace naar de overwinning. Het is door Verstappens oppermachtige prestatie in Brazilië slechts een kwestie van tijd voordat de Nederlander zijn vierde wereldtitel pakt, zegt ook Red Bull-teambaas Christian Horner.

“Als hij die vierde titel behaalt, waar hij hopelijk (tijdens de GP São Paulo, red.) een grote stap naartoe heeft gezet, dan moet je hem gaan beschouwen als één van de groten in de sport,” vertelt Horner aan Talksport. “Ik denk dat hij op zo’n ongelooflijk niveau rijdt, zoals hij voortdurend laat zien. Hij is geweldig om mee te werken als je hem in de auto zet, hij geeft je alles. En hij heeft nog steeds die honger en passie, dat is geweldig om te zien.”

Horner vergelijkt Verstappen met Senna

Verstappens prestatie in de regen op Interlagos wordt door collega’s en oud-coureurs, zoals David Coulthard, alom geprezen. Ook Horner is het ermee eens dat de Braziliaanse race van de Nederlander ‘een van zijn beste ritten ooit’ is. “Om van de zeventiende plaats in die omstandigheden de Grand Prix te winnen was uitzonderlijk. Als je het hebt over de geweldige races die we door de jaren heen hebben gezien van een aantal grote namen, ik denk bijvoorbeeld aan Senna op Donington in 1993, dan denk ik dat (de GP São Paulo, red.) daar bovenuit stak.”

