Max Verstappen is al tweevoudig wereldkampioen en heeft dit seizoen alleen al meerdere records verbroken, maar volgens Red Bull-teambaas Christian Horner moet het beste van de Nederlander nog komen.

Verstappen veroverde zeven keer de poleposition, won vijftien van de 22 races en eiste in Japan al zijn tweede wereldtitel op. Bovendien scoorde hij 454 punten waarmee hij het record van Lewis Hamilton verbrak.

Een seizoen als deze zal niet vaak voorkomen, weet Verstappen ook. Toch is teambaas Christian Horner ervan overtuigd dat dit nog niet alles was voor Verstappen. “Max is nog zo jong en het is fenomenaal hoe hij zich onder de enorme druk heeft ontwikkeld”, zegt Horner tegen ServusTV. “Ik denk dat het beste van hem nog moet komen”, stelt de Brit.

Bij Red Bull zijn ze het al gewend om samen te werken met een kampioen. Sebastian Vettel domineerde de Formule 1 van 2010 tot en met 2013 en eiste vier jaar op rij de wereldtitel op. Of Verstappen datzelfde kan herhalen is nog maar de vraag, maar Horner ziet nu wel al de overeenkomsten tussen de twee Red Bull-kampioenen.

“De vastberadenheid is uitzonderlijk hoog bij beide coureurs”, meent Horner. “Uiteindelijk hebben we met beide coureurs hetzelfde bereikt”, doelt hij op de titels. “Beide coureurs waren een plezier om mee te werken. Ze waren ook jong toen ze bij ons begonnen. Ik herinner me nog steeds de beugel van Seb”, sluit Horner met een lach af.