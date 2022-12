“Een waanzinnig gevoel voor zijn auto”, zo prijst Sebastian Vettel Max Verstappen na zijn indrukwekkende kampioensjaar. De Duitse viervoudig wereldkampioen is onder de indruk van het inzicht van de Nederlander bij aanvallen: “Dat is heel indrukwekkend.”

Verstappen moest na de eerste drie races flink aan de bak om Ferrari’s Charles Leclerc in te halen, maar al snel werd duidelijk dat de Nederlander de favoriet was om zijn titel te prolongeren. De Red Bull-coureur won uiteindelijk vijftien van de 22 races en kan daarom ook rekenen op lof van viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel.

“Ik kan Max alleen maar feliciteren”, zegt Vettel tegen ServusTV. “Zijn prestaties in 2022 waren fenomenaal.” Vettel ziet in Verstappen, in de positieve zin van het woord, een ‘brutale’ coureur. “Als je ziet wat hij allemaal doet met zijn auto, is het duidelijk: hij heeft een waanzinnig gevoel voor zijn auto.”

Vettel heeft met zijn Aston Martin de afgelopen twee jaar weinig duels gehad met Verstappen. Waar de viervoudig wereldkampioen vaak leert van andere coureurs en die acties kan repliceren, kan hij dat niet bij Verstappen. “Ik bedoel, je zit zelf in de auto en we hebben een paar duels op de baan gehad. Je kunt altijd iets oppikken van je tegenstanders en dan denk je er wel eens aan om het zelf ook te proberen, of je denkt dat je het kunt of dat het zou moeten werken. Maar bij Verstappen had ik die gedachte zelden”, prijst Vettel Verstappen.

Gevoel voor timing

Het is volgens Vettel gebruikelijk dat er van tijd tot tijd een jonge coureur op de voorgrond treedt in de Formule 1, maar Verstappen is ook in dat geval een klasse apart. “Eerlijk gezegd waren er een of twee situaties die door mijn hoofd gingen, maar ik weet niet of ik hetzelfde zou kunnen doen”, vertelt Vettel, die verdere toelichting geeft.

“Het gaat om manoeuvres in bepaalde omstandigheden en bij bepaalde aanvallen. Je denkt er achteraf over na en komt tot de conclusie dat je dat niet kan. Max heeft een uitstekend gevoel voor timing van aanvallen. Dat hij een moment herkent, juist interpreteert en snel de situatie in zijn voordeel gebruikt: dat is heel indrukwekkend”, besluit Vettel.