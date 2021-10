Dat Red Bull Mercedes op een van haar ‘bolwerken’ heeft verslagen is reden tot feesten bij het team, al wil teambaas Christian Horner nog niet al te hard feesten. Hij benadrukt dat ze de basis goed moeten blijven doen en scherp moeten blijven voor die laatste vijf races van het seizoen: “Het gaat echt heel spannend worden.”

Red Bull begon met een achterstand aan het weekend op het Circuit of the Americas, getypeerd als een Mercedes-circuit vanwege de sterke geschiedenis van het team aldaar. Die status maakten zij vrijdag ook waar, maar sessie na sessie leken zij aan snelheid in te moeten boeten en in de kwalificatie greep het naast de poleposition. Lewis Hamilton en Max Verstappen streden vervolgens rondenlang om de zege, maar Red Bull zou uiteindelijk een feestje vieren nadat het voor het eerst sinds 2013 weer eens in Austin won.

Foto: BSR Agency

“Het is een combinatie van dingen”, legt Horner bij Sky Sports uit over het succes van Red Bull. “We hebben iemand van Honda naar het podium gestuurd omdat zij geweldig werk voor ons gedaan hebben. Het hele team werkt nog steeds heel goed samen. Op vrijdag hadden we een achterstand, maar alles kwam samen, van de fabriek tot aan de engineers hier. Het is een zoete overwinning om Mercedes hier te verslaan”, aldus de voldane teambaas.

Met vijf races te gaan staat de druk er nog altijd vol op. Red Bull en Mercedes ontlopen elkaar nauwelijks en Verstappen heeft nu een voorsprong van twaalf punten te verdedigen in Mexico, een circuit dat al jaren bestempeld wordt als een Red Bull-circuit. Daar worden de rollen dus weer omgedraaid, al wil Horner niet te hard van stapel lopen. “We pakken het sessie voor sessie, race voor race aan. We moeten de basis goed blijven doen. We moeten de betrouwbaarheid vasthouden, we moeten scherp blijven en ervoor zorgen dat we de pace hebben en reageren op alle uitdagingen die op ons pad komen. We hebben nog vijf races te gaan en er zullen wat races zijn waar wij sterk zijn, maar ook races waar zij sterk zullen zijn. Het gaat echt heel spannend worden.”

Of Horner nog verwacht dat Mercedes Hamilton een nieuwe motor zal geven voor een kleine performance boost? “Dat moet je Toto (Wolff, Mercedes-teambaas, red.) vragen, ik heb geen idee. Hij weet veel meer over mijn motoren dan ik over de zijne”, grapt hij. Zelf verwacht Horner weinig problemen op motorisch vlak. “Wij zouden onder normale omstandigheden goed moeten zitten. Maar je weet het nooit zeker. In Sotsji pakten we die straf waarmee we het tot het einde van het seizoen zouden moeten redden, maar zeg nooit nooit”, besluit Horner.