Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat de vroege contractverlenging voor Sergio Pérez geholpen heeft om ‘een betere Checo’ te krijgen. Zijn prestaties in de tweede seizoenshelft zijn daarvan het bewijs, aldus Horner.

Pérez verkaste naar Red Bull nadat Racing Point, nu Aston Martin, na zeven jaar afscheid nam van de Mexicaan. Als teamgenoot van Max Verstappen stond de ervaren Pérez voor een grote uitdaging en in de eerste paar races kon hij niet altijd indruk maken. Hij behaalde prima resultaten, maar zat nog ver van zijn teamgenoot af. In de zomerstop kreeg hij al te horen dat hij nog minstens een jaar langer door mag gaan bij Red Bull. Sindsdien heeft Pérez constanter gepresteerd. Zo werd hij drie keer op rij derde en in de afgelopen twee races kwam hij als vierde over de streep. Bij Red Bull hoopten ze al dat Pérez beter zou presteren, mede dankzij die zekerheid over zijn toekomst.

“We gingen zitten tijdens de zomerstop en realiseerden ons dat we een betere Checo zouden krijgen als we hem zekerheid zouden geven”, zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Auto, Motor und Sport. “De tweede seizoenshelft bewijst ons gelijk. Checo is een stuk beter geworden”, oordeelt de Brit.

Hoewel Pérez in Qatar in de race goed presteerde door als vierde over de streep te komen, moest hij door een tegenvallende kwalificatie vanaf de elfde plek komen. De kwalificatie blijft ook nog zijn zwaktepunt, merken ze bij Red Bull. “Max wint al zijn tijd in de langzame en middellangzame bochten”, legt Horner uit. “Soms wel twee tienden op één plek. De achteras van onze auto is altijd nerveus geweest bij het remmen. Max vindt dat niet erg. De rest wel. Zij verliezen hun zelfvertrouwen en worden onzeker. Misschien merkt Max die nervositeit in de auto niet eens op en rijdt hij er gewoon overheen.”

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko constateert dat. “Max rijdt snel met elke auto. Hij is op snelheid in de tweede ronde”, aldus de Oostenrijker.

