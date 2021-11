Christian Horner is tevreden met de tweede startplaats voor Max Verstappen in Qatar, maar teleurgesteld in de elfde tijd van Sergio Pérez. Maar ook nu houdt hij zich nog bezig met Mercedes. Volgens hem heeft de nieuwe test voor de achtervleugels namelijk al effect gehad: “Ik denk dat hun topsnelheid wat minder is.”

“Lewis perste er een geweldige ronde uit, die laatste ronde was erg snel”, geeft Horner toe bij Sky Sports. Verstappen moest genoegen nemen met de tweede tijd, Pérez stelde teleur en strandde in Q2 op de elfde plek. “We hebben Max op de eerste rij staan, jammer genoeg staat Pérez er niet bij. Het is teleurstellend dat hij Q3 niet haalde. We hebben een kans in de eerste bocht. Maar die laatste ronde van Lewis was ongelooflijk snel”, aldus de Brit.

De topsnelheid van de Mercedes was voorafgaand aan het weekend nog een groot thema. Red Bull zou namelijk klaarstaan om protest in te dienen als zij opnieuw merkten dat de topsnelheid van die auto veel beter was. De achtervleugel zou te flexibel zijn en doorzakken op de rechte stukken, waardoor de auto minder luchtweerstand genereert en een hogere topsnelheid bereikt. Sinds dit weekend heeft de FIA een nieuwe test ingevoerd om de achtervleugels te testen. Volgens Horner heeft die test zijn werk gedaan.

“Ik denk dat hun topsnelheid wat minder is”, zegt hij. “Het lijkt vergelijkbaar met die van ons, dat is goed om te zien. Hij won met name in bocht 6 en 7, de langzamere bochtensectie. De topsnelheid ziet er normaal uit, het was gewoon een sterke ronde van Lewis”, geeft hij opnieuw toe. “De nieuwe test heeft zijn werk gedaan, want de topsnelheid ziet er normaal uit. Het gaat niet per se om dit circuit, maar eerder om Jeddah en Abu Dhabi. Daar heb je een groot voordeel met een goede topsnelheid”, legt Horner uit.

Met een Red Bull op de tweede en elfde plek weet Horner dat het een zware race wordt voor het team. Hij gelooft wel nog in de kansen van Verstappen, die bij een goede start in de lange run naar bocht 1 de koppositie kan pakken. “Je kan in de race niet zo goed volgen, met name met de snelheden van deze bochten. Het komt neer op strategie, bandenslijtage en pitstops. Het gaat om die run naar bocht 1.”

“Het is teleurstellend om tweede te staan, maar we konden ook derde staan. Max heeft er alles uitgehaald. Hopelijk hebben we in de race een betere auto. De eerste vijfhonderd meters zullen cruciaal zijn. Max is Max. Als Max een gat ziet, dan gaat hij ervoor. Dat kan ik garanderen”, aldus de Red Bull-teambaas.