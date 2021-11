De FIA introduceert na de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar een nieuwe test om te kijken of de achtervleugels van de F1-wagens legaal zijn. Dat zegt Red Bull-teambaas Christian Horner tegen Sky Sports F1.

De test moet opheldering verschaffen over de bewering van Red Bull dat Mercedes een illegale vleugel gebruikt. Het team uit Milton Keynes vermoedt dat het onderste (vaste) deel van de Meredes-achtervleugel op hoge snelheid naar beneden doorbuigt. Daardoor zou, in combinatie met de openklappende bovenste DRS-vleugel, minder drag worden gecreëerd.

Motorsport Images

Red Bull heeft nog geen officieel protest ingediend tegen de achtervleugel van Mercedes, maar wel een dossier met bewijsmateriaal aan de FIA overhandigd. Dat bewijs lijkt de wedstrijdleiding er van te hebben overtuigd de zaak verder te onderzoeken. Horner zei in een interview met Sky Sports F1 dat er na de kwalificatie een nieuwe testmethode zal worden toegepast om de flexibiliteit van de achtervleugel te testen. “Er komt een pull-down test aan de achterkant van de vleugel. Er wordt een hoeveelheid gewicht aan de achterkant van de vleugel gehangen. Verdeeld over de vleugel zal het waarschijnlijk 70 tot 80 kilogram zijn en het zal in fases worden opgevoerd, zodat je in staat bent om de buiging te meten.”

“Het is geweldig dat de FIA proactief is en er naar kijkt”, juicht Horner de stap toe. “Ik denk dat de test die ze introduceren elke flexibiliteit blootlegt.”