Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft een wel heel bijzonder aanbod voor rivaal Red Bull: aangezien het zoveel twijfels heeft over de achtervleugel van Mercedes, mag het er wel eentje hebben. Zijn Red Bull-tegenhanger Christian Horner sluit een protest ondertussen niet uit. “Als we denken dat hun auto illegaal is, tekenen we zeker protest aan.”

Nadat Red Bull afgelopen zomer het middelpunt van een flexi-wing soap was en haar achtervleugel zelfs moest aanpassen omdat deze te veel zou doorbuigen – wat meer topsnelheid oplevert – heeft het team van Max Verstappen haar pijlen op Mercedes gericht. Al weken worden de lijstjes met de topsnelheden met argusogen bekeken door Red Bull, klinken er klachten en verdachtmakingen daarover vanuit het Red Bull kamp.

Natuurlijk, die motor die Mercedes er bij Lewis Hamilton in heeft gelegd is kakelvers en ijzersterk, maar dat is niet het enige volgens de stierenstal. De achtervleugel zou ook zeker een bijdrage leveren. De main plane, het vaste element van de achtervleugel (dus niet het met DRS open te stellen element) zou te flexibel zijn en bij hoge snelheden doorbuigen. Dit ook weer met meer topsnelheid als gevolg.

‘Brazilië was niet normaal’

Aangezien dit Red Bull al langer een doorn in het oog is, sluit het een protest niet uit, zegt teambaas Horner. “Of we gaan protesteren? Dat hangt er vanaf wat we zien. Niet alleen hier in Qatar, trouwens. Zeker op de circuits die nog komen, in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi, kan het van grote waarde voor Mercedes zijn.” Dat de teams elkaar nauwlettend in de gaten houden, hoort erbij, zegt Horner. “Ik weet zeker dat Mercedes ook goed op onze auto let.”

“Er staat ook enorm veel op het spel”, vervolgt de Brit: “en we willen gewoon dat het speelveld gelijk is.” Momenteel is dat niet zo, stelt hij. “Wat we in Brazilië zagen, was niet normaal. Dat kon iedereen zien. Een nieuwe motor komt met meer performance, maar als je ook tekenen ziet dat de achtervleugel te flexibel is… Het is duidelijk voor ons wat er aan de hand is. De FIA moet zorgen dat alle auto’s legaal zijn.”

‘Veertien keer gecontroleerd’

Duidelijke taal van Horner, maar Wolff schiet terug. “Laat ik diplomatiek beginnen: ik denk dat niemand met een illegale auto of motor naar circuit komt. Daar is deze wereld te transparant voor. Zeker als team dat zo in de spotlight staat, zouden we wel gek zijn om met een illegale auto te rijden.” En iets minder diplomatiek: “De achtervleugel is veertien keer gecontroleerd, de FIA heeft de tekeningen. Red Bull mag ook wel een vleugel hebben om te bekijken.”

Als Horner daarop aanhaalt dat er ‘krassen’ op de end plates te zien zijn die kunnen aangeven dat de daar tussen gelegen main plane beweegt, haalt Wolff zijn schouders op. “Hoe ik dat verklaar? Dat het binnen de toleranties is, en dus oké.” De verbale strijd zit er daarmee weer even op. Die met het wetboek in de hand vermoedelijk niet. Horner: “Als wij denken dat de auto niet legaal is, tekenen we zeker protest aan.”

