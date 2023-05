Christian Horner een oplossing voor Monaco bedacht: landwinning. De Red Bull Racing-teambaas denkt dat het creëren van nieuw land de beste manier is om de race in het prinsdom te verbeteren.

Hoewel Monaco een populair circuit is, valt moeilijk te ontkennen dat het weinig kansen biedt voor acties op de baan. De editie van 2023 had slechts 22 inhaalacties. Ter vergelijking: de Grand Prix van Miami eerder dit jaar had 60 inhaalacties. En met meer en meer circuits die zich melden om een race te organiseren, bestaat de angst al enkele jaren dat Monaco wel eens permanent van de kalender kan verdwijnen.

“Het probleem dat we nu hebben is dat de auto’s zo groot zijn dat alle circuits zich een beetje moeten aanpassen”, legt Horner aan verzamelde media uit. “Ik denk dat als ze één stukje kunnen maken waar wat meer ruimte is om in te halen, dan wordt het al veel beter. Er hangt nu te veel af van de kwalificatie. De race wordt gewonnen of verloren op zaterdag. Ik weet zeker dat met de creativiteit hier en de hoeveelheid land die ze hier winnen op de zee, dat ze ook wel een betere remzone kunnen maken.”

Weinig ruimte voor uitbreiden Monaco

Uitbreiding richting de zee zou inderdaad de enige optie zijn om het circuit breder te maken. De krappe straten van de stad maken het erg moeilijk om alternatieve routes te vinden. Doordat Monaco grenst aan de Middellandse Zee zijn er ook buiten de stad weinig mogelijkheden tot uitbreiding. Het zou niet de eerste keer zijn dat het circuit van Monaco uitgebreid wordt met nieuw gecreëerd land. De toepasselijk genoemde Nouvelle chicane werd in 1986 toegevoegd aan het circuit nadat de stadstaat verder uitgebouwd was in de zee.

“Ik denk dat we dit serieus moeten overwegen als we kijken naar de komende twintig jaar”, vervolgt Horner. “We willen Monaco niet verliezen. Het is onderdeel van de geschiedenis van F1 en het heeft daarmee zijn plek verdient. Het is in veel opzichten ons kroonjuweel. Maar de sport moet constant blijven vernieuwen, niemand kan stil blijven staan. Daar valt Monaco ook onder.”