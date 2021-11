Red Bull-teambaas begrijpt niet dat de FIA er veel tijd voor nodig heeft om een besluit te nemen over de zaak omtrent de DRS-vleugel Lewis Hamilton. De Brit zegt dat het duidelijk is dat de vleugel niet aan de regels voldoet en zou een eventuele straf voor Max Verstappen, die de auto na de kwalificatie aanraakte, dan ook niet begrijpen.

Vrijdag werd Hamilton op het matje geroepen door de stewards omdat zijn DRS-vleugel niet aan de technische reglementen voldeed. Het gat tussen het bovenste en onderste deel van de beweegbare klep zou namelijk groter zijn dan de toegestane 85 mm. Daarop werd de vleugel in beslag genomen voor verder onderzoek en bovendien moest Mercedes uitleg geven over het voorval. Dat er na bijna een dag nog geen definitief besluit is, begrijpt Red Bull-teambaas Christian Horner niet.

“De auto werd bij de stewards gemeld omdat het niet door de test kwam”, zegt Horner tegen Sky Sports. “We hebben de beelden gezien dat het de test niet doorstaat. Hoe kan het zijn dat het dan nog voldoet aan de regels? Het is het een of het ander.”

Een eventuele straf voor Verstappen, die volgens Horner slechts ‘nieuwsgierig’ was, zou hij dan ook niet begrijpen. “We hebben al meerdere coureurs gezien die een beetje rondspeuren bij andere auto’s. Het was dan ook niets meer dan nieuwsgierigheid. We hebben coureurs gezien die aan koppelingspedalen zaten, hun hoofd in de cockpit staken, de voorvleugel testten en de banden duwden”, lijkt Horner te doelen op ‘Inspector Seb’ Vettel, die in zijn Ferrari-tijd regelmatig de auto’s van zijn concurrenten van dichtbij bestudeerde. “Het is niets ongebruikelijks”, aldus de Red Bull-teambaas.