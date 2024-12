Nico Hülkenberg is zijn knappe vierde startpositie kwijt geraakt vanwege een gridstraf van drie plekken. Tijdens de kwalificatie voor de GP van Abu Dhabi haalde hij iemand in bij het verlaten van de pitstraat en dat is niet toegestaan.

In zijn laatste kwalificatiesessie voor Haas behaalde Hülkenberg zijn op één na beste resultaat voor het team. De Duitser gaf toe dat hij niet had verwacht dat Haas zo sterk zou zijn in de kwalificatie, ondanks de veelbelovende snelheid tijdens de vrije trainingen. “Ik had een goed gevoel vanaf VT1 en dacht dat een top tien mogelijk was, maar zo goed? Nee, dat had ik niet verwacht,” vertelde hij tegenover Sky Sports. “Veel van de favorieten waren aan het worstelen, maar de auto is goed en wij hebben het goed gedaan in de kwalificatie.”

Hülkenbergs vreugde ging al snel over naar een teleurstelling. De Haas-coureur kreeg een gridstraf opgelegd van drie plekken vanwege het inhalen van Jack Doohan bij het verlaten van de pitstraat tijdens de kwalificatie. Toch is hij optimistisch over de race. “We hebben het hele jaar laten zien dat we niet alleen goed zijn in de kwalificatie, maar ook op zondag. Het wordt een zware race, maar we zijn er klaar voor.”

