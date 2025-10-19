Nico Hülkenberg is blij dat Zak Brown toch tot een andere conclusie is gekomen over het incident in bocht één van de sprintrace in Austin. In de openingsfase van de verkorte sessie op het Circuit of the Americas botste Oscar Piastri op Lando Norris, waardoor beide McLaren-coureurs uit de sprint lagen. Brown wees Hülkenberg aan als hoofdschuldige voor de ontstane kettingbotsing, maar trok dit oordeel terug na het bekijken van de beelden. ‘Goed, dan zijn we het allemaal eens’, reageert Hülkenberg op zijn beurt.

In de openingsbocht van de sprintrace op het Circuit of the Americas kwam de nachtmerrie van McLaren uit. Oscar Piastri en Lando Norris gingen door de chaos in de openingsfase alle twee de baan af. Die chaos begon toen de Australiër probeerde om aan de binnenkant de Brit voorbij te steken. Daar zat echter Nico Hülkenberg, die Piastri raakte. Een kettingbotsing ontstond, waarbij de Australiër vervolgens tegen zijn Britse teamgenoot aankwam. Beide McLaren-coureurs konden zo de verkorte race op de zaterdag niet afmaken, en moesten toezien hoe Max Verstappen er met acht WK-punten vandoor ging.

Zak Brown wees meteen na het incident Hülkenberg aan als veroorzaker van de kettingbotsing. “Dat was verschrikkelijk”, zei de Amerikaanse CEO tegen Sky Sports F1. “Geen van onze coureurs treft hier schuld. Wat amateuristisch gereden. Sommige coureurs vooraan hebben onze twee jongens geraakt. Ik wil de herhaling nog eens zien, maar het is duidelijk dat Nico tegen Oscar aanreed en dat hij daar niets te zoeken had.”

Na het bekijken van de beelden kwam Brown echter terug op zijn oorspronkelijke standpunt. “Ik heb het teruggekeken en ik denk dat ik van mening ben veranderd. Ik kan dit eigenlijk niet echt aan Nico wijten”, gaf de CEO toe. “In het heetst van de strijd was ik natuurlijk behoorlijk van streek door wat ik zag. Er gebeurden veel incidenten in bocht 1, maar ik denk niet dat dit aan Nico lag.”

Hülkenberg reageert

Nico Hülkenberg legt zelf na de sessie uit dat hij nergens heen kon toen Piastri een inhaalactie op Norris poogde. “We waren natuurlijk aan het racen, en Fernando (Alonso, red.) zat aan de binnenkant”, vertelt de Duitser aan de aanwezige media. “Ik wist niet precies waar hij reed, hij zat in mijn dode hoek, dus ik wilde ruimte voor hem laten. Toen ineens draaide Oscar heel plotseling en agressief in. Helaas voor ons allemaal zat ik daar natuurlijk.”

De Duitse coureur wordt vervolgens verteld dat Zak Brown inmiddels niet meer Hülkenberg ziet als de hoofdschuldige van het incident. “Goed, dan zijn we het allemaal eens”, reageert de Sauber-coureur. “Het blijft frustrerend en teleurstellend, want de auto was sterk en als we die positie hadden behouden, hadden we punten gescoord. Daar ben ik vrij zeker van.”

