Hülkenberg staat stand-by voor Racing Point in Portugal: ‘Voor de zekerheid is hij hier’

Nico Hülkenberg is voor de zekerheid naar Portugal afgereisd. Mocht Lance Stroll wederom positief testen op corona dan neemt de Duitser zijn plaats over bij Racing Point.

Lance Stroll schreef gisteren op zijn Instagram dat hij op de maandag na de Grand Prix van de Eifel positief werd getest op het coronavirus. Hij is gelijk in quarantaine gegaan en werd afgelopen maandag opnieuw getest en testte toen negatief. Racing Point neemt geen risico’s en dus is Hülkenberg voor de zekerheid aanwezig in Portimão.

Lees ook: Racing Point legt situatie rondom coronabesmetting Stroll uit: ‘Was meerdere keren negatief getest’

“Nico is inderdaad aanwezig”, bevestigt Szafnauer. “Andere teams hebben ook voor de zekerheid de reservecoureurs meegenomen. Het is verstandig om in deze tijden een reservecoureur mee te nemen”, vertelt de teambaas van Racing Point aan Motorsport.

“Lance had een negatieve test op maandag. De kans dat hij opnieuw positief wordt getest is klein, maar is niet uitgesloten en dus is Nico voor de zekerheid hier aanwezig”, aldus Szafnauer.

Lees ook: Stroll testte positief op corona na Eifel GP, mist niet de Grand Prix van Portugal