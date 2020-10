Racing Point legt situatie rondom coronabesmetting Stroll uit: ‘Was meerdere keren negatief getest’

Racing Point-teambaas Otmar Szafnauer heeft meer uitleg gegeven omtrent de gang van zaken rondom de positieve coronatest van Lance Stroll. Zo zou het team alle protocollen hebben gevolgd en adviseerde een arts Stroll niet om een nieuwe test af te laten nemen. Geen van de teamleden zou verder besmet zijn geraakt.

Stroll moest de Grand Prix van de Eifel aan zich voorbij laten gaan nadat hij op zaterdag al niet in actie kon komen tijdens de derde vrije training op de Nürburgring. De Canadees zou maagklachten hebben gehad waarop Nico Hülkenberg werd ingeschakeld als invaller. Racing Point gaf destijds aan dat de klachten van Stroll niet gerelateerd waren aan het coronavirus, waar hij toen negatief op was getest, maar gisteren gaf Stroll zelf aan dat hij op de zondag positief getest was.

“Racing Point bevestigt dat Lance, zoals hij heeft verklaard op sociale media, op zondag 11 oktober positief was getest op het coronavirus”, zegt Szafnauer in een verklaring. “Lance heeft op zaterdag 10 oktober de Racing Point-bubbel verlaten omdat hij niet in staat was om deel te nemen vanwege terugkerende maagklachten. Hij had voor het eerst melding gemaakt van maagklachten tijdens de week van de Russische Grand Prix en was vervolgens meerdere keren negatief getest op COVID-19, tests die werden uitgevoerd in overeenstemming met de protocollen van de FIA ​​en die van Racing Point zelf.”

“Hij testte ook negatief voor aankomst in Duitsland in de officiële pre-event test voor de Grand Prix van de Eifel”, vervolgt de Racing Point-teambaas. “De maagklachten kwamen zaterdag terug, waardoor Lance zich moest terugtrekken uit de race en in zijn motorhome moest blijven, weg van de paddock. Hij raadpleegde een arts, die niet geloofde dat zijn symptomen op COVID-19 duidden en ook niet adviseerde dat een test nodig was. Op basis van deze klinische beoordeling was er destijds geen vereiste om de FIA ​​te informeren over de aard van de ziekte.”

“Lance vloog op zondagochtend terug naar Zwitserland met een privévliegtuig. In overeenstemming met het verbeterde testprotocol van Racing Point, waarbij alle teamleden worden getest bij terugkeer van een Grand Prix, deed Lance thuis een COVID-19-test en kreeg de volgende dag een positief resultaat. Hij bleef gedurende tien dagen in isolatie vanaf de datum van de test, in overeenstemming met de lokale voorschriften. Hij had deze week maandag een negatieve test en reist af naar de Portugese Grand Prix”, aldus Szafnauer, die benadrukt dat er geen andere teamleden besmet zijn geraakt met het coronavirus.