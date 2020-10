Stroll testte positief op corona na Eifel GP, mist niet de Grand Prix van Portugal

Lance Stroll miste de Grand Prix van Eifel. Hij voelde zich niet fit en trok zich terug uit het weekend. Op de maandag na de race, testte de Canadees positief op corona. Dat schrijft hij op zijn Instagram.

Lance Stroll voelde zich op de zaterdagochtend voor de vrije training van de Nürburgring niet goed. Hij had veel last van zijn maag en kon niet meer rijden en daarom mocht Nico Hülkenberg hem vervangen. Op maandag werd Stroll positief getest op het coronavirus.

Lees ook: Renault ziet kansen in 2021 met ‘grote boze haai’ Alonso

“Ik wil jullie laten weten dat ik na de Grand Prix van Eifel positief ben getest op het coronavirus. Ik voel me goed en sindsdien ben ik niet meer positief getest”, schrijft Stroll op zijn Instagram.

“De dagen voor de Nürburgring werd ik negatief getest op het virus, maar op zaterdagochtend voelde ik me niet meer goed. Ik volgde het FIA-protocol en ging in quarantaine. Ik was niet fit genoeg om te racen en ben op zondagochtend naar huis gegaan. Op zondagavond deed ik een coronatest en op maandag werd het duidelijk dat ik corona had. Ik ben tien dagen in quarantaine gegaan en gelukkig vielen de symptomen mee”, aldus de Racing Point-coureur.

“Afgelopen maandag werd ik opnieuw getest en gelukkig testte ik negatief. Ik voel me weer goed en kan niet wachten om in Portugal te gaan racen”, schrijft de Canadees.

Lees ook: Parabolica, aflevering 11: ‘Mercedes is het beste team ooit in de moderne F1’