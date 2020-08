Hülkenberg verwacht meer op zaterdag: ‘Ik heb nog wat achter de hand’

Voor Nico Hülkenberg stond de vrijdag op Silverstone vooral in het teken van wennen aan de auto en het leren kennen van de systemen. Zodra de Duitser opnieuw wat vertrouwd is met een Formule 1-bolide, hoopt hij zijn snelheid op zaterdag beter kunnen tonen. “Het kost gewoon wat tijd om alles te begrijpen.”

Nico Hulkenberg beleefde tussen donderdagochtend en vrijdagmiddag een heuse rush. Dankzij een spurtje door de paddock was de Duitser nog net op tijd om klaar te staan voor de start van VT1 op Silverstone. Die eerste dag terug in een Formule 1-auto stond in het teken van het leren kennen van de auto en zijn systemen.

“Het kost gewoon wat tijd om alles te begrijpen, te weten hoe je ermee moet rijden en te leren kennen”, vertelt Hülkenberg op vrijdag aan RaceFans. “Uiteraard is er vanavond tijd om te focussen op verbeteringen. Ik kan alleen maar zeggen dat we hier tegenwoordig best snel rijden”, aldus de Duitser over zijn eerste dag op Silverstone.



Hülkenberg sloot VT2 af als zevende, maar volgens de vervanger van Pérez kunnen we op zaterdag meer van hem verwachten. “Je ziet het enorme potentieel”, zegt hij over de RP20. “De auto is enorm snel. Ik heb de zachtste band nog niet ten volle weten te benutten, dus ik denk dat ik nog wat achter de hand heb als ik de soft beter gebruik. Maar daar gaan we natuurlijk de hele nacht aan werken en om zo het beste uit de auto te halen dit weekend”, vertelt The Hulk op vrijdagavond.

