Mercedes hengelt tevergeefs naar Hülkenberg voor rol als reservecoureur

Toto Wolff heeft interesse in Nico Hülkenberg als derde coureur bij Mercedes getoond, maar Hülkenberg voelt er zelf niks voor. “Ik zie mezelf niet als een reservecoureur”, zegt Nico Hülkenberg in gesprek met het Duitse Sport 1.

Hülkenberg maakte indruk op Silverstone. De Duitser verving Sergio Pérez bij Racing Point, nadat de Mexicaan positief had getest op corona. Hülkenberg kon de eerste race niet deelnemen door een probleem met de koppeling, maar kreeg een week later een herkansing. Hij wist zich als derde te kwalificeren en werd zevende in de race. Toto Wolff hintte na afloop dat hij Hülkenberg graag als reservecoureur zou zien bij Mercedes.

Hülkenberg gaat dit aanbod niet accepteren, zegt hij tegen het Duitse medium. “Ik heb tien jaar geracet. Dus accepteer ik niet zo snel zo’n achteruitgang, met weinig kansen om te racen”, aldus Hülkenberg.

De Duitser is voor de rest van het seizoen wel beschikbaar, mocht er ergens een coureur positief testen op corona. “Tuurlijk, met corona weet je het maar nooit. Maar ik ga er niet vanuit. Ik probeer wel zo fit mogelijk te blijven en als het nodig is, dan sta ik klaar om in te vallen”, zegt de voormalig Renault-coureur.

