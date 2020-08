Marko: ‘Natuurlijk kan Verstappen nog kampioen worden’

Op de vraag of Max Verstappen dit seizoen nog kampioen kan worden, geeft Helmut Marko een kort antwoord: “Natuurlijk kan hij dit seizoen nog kampioen worden. Mercedes kan niet eeuwig geluk hebben”, zegt Helmut Marko in gesprek met Speedweek.

Na zes races heeft Mercedes er vijf gewonnen en Red bull één. Lewis Hamilton, die viermaal wist te winnen, staat 37 punten voor Max Verstappen in het kampioenschap. Het kampioenschap lijkt dus de kant van Lewis Hamilton en Mercedes op te gaan, maar Helmut Marko heeft er alle vertrouwen in dat Max Verstappen nog wereldkampioen kan worden.

“Natuurlijk kan Verstappen dit jaar nog kampioen worden”, begint Marko tegen Speedweek. “We waren minder sterk dan verwacht in Spanje. Op vrijdag waren we net zo snel als Mercedes. Alleen hadden we in de race last van oververhitting. Het was voor Albon erger dan voor Verstappen, omdat we de verkeerde weg waren ingeslagen met zijn set-up”, aldus Marko.

Marko rekent er ook op dat Red Bull dichter op Mercedes zit op Spa. “We hebben nog wat nadelen met ons chassis. De auto is nog steeds onvoorspelbaar, omdat de data van de windtunnel niet overeenkomt met de data op het circuit. Daar werken we hard aan. Ook brengen we nieuwe onderdelen naar België om de stabiliteit van de auto te verbeteren. We zijn nog geeneens halverwege het seizoen. Mercedes kan niet altijd geluk hebben”, sluit de Oostenrijker af.

