Marko over Racing Point-zaak: ‘Er zijn twee daders: Racing Point en Mercedes’

Helmut Marko wil graag antwoorden hebben van de FIA over de Racing Point-zaak. De adviseur van Red Bull Racing ziet Racing Point en Mercedes als de daders in de copygate.

Eerder deze maand werd Racing Point bestraft voor het gebruiken van Mercedes brake ducts. Racing Point kreeg een geldboete van 400 000 dollar en moest vijftien punten inleveren in het constructeurskampioenschap. Ferrari en Renault vonden de staf te laag en zijn in hoger beroep gegaan. Red Bull heeft zich niet aangesloten bij het hoger beroep. Helmut Marko legt uit waarom.

“We zijn niet meegegaan in het hoger beroep, omdat er twee grote teams (Ferrari en Renault, red.) al mee bezig waren”, zegt Helmut Marko in gesprek met Speedweek.

Toch is Red Bull niet blij met de huidige situatie. Marko wil graag weten waarom Mercedes geen straf heeft gekregen. “We willen uitleg hebben over wat wel en niet toegestaan is, zonder dat er teveel grijze gebieden in het reglement zijn. Mercedes en Racing Point zijn allebei daders. Maar wat niet te begrijpen is als een team een straf heeft gekregen, waarom mogen ze er dan nog mee rijden”, vraagt Marko zich af.

“Het is duidelijk voor ons: hoe Racing Point gekopieerd heeft, is niet toegestaan. Net zoals het doorgeven van informatie aan tegenstanders. Er is bewijs dat Mercedes dat gedaan heeft”, zegt Marko.

