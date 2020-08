Dit vindt Max Verstappen de vijf beste momenten uit zijn carrière

Max Verstappen stond sinds 2015 aan de start van 108 Grands Prix, negen keer won hij een Formule 1-race. Maar wat vindt hij de beste momenten uit zijn carrière? Verstappen kiest op verzoek van zijn team Red Bull zijn top-5. En daar zitten enkele onverwachte keuzes tussen.

5: Winst in the 70th Anniversary GP in 2020

Op plaats vijf vinden we Verstappens eerste en voorlopige enige overwinning van dit jaar. Tijdens de tweede race van de double header op Silverstone heeft Mercedes problemen met de banden, iets waar Verstappen geen last van heeft. De Nederlander draagt zorg voor zijn rubber en voert de strategie perfect uit. Aan de meet heeft hij een voorsprong van elf seconden op Lewis Hamilton.

Verstappen: “Deze is lastig om te kiezen, door Brazilië vorig jaar en een paar goede wedstrijden in Mexico. Maar ik denk toch dat het Silverstone dit jaar moet zijn. Een superdominante auto te verslaan, dat zorgt ervoor dat het een zeer mooie overwinning is die voldoening gaf, helemaal na het vorige weekend op hetzelfde circuit. Het zag er niet naar uit dat we de race zouden winnen, maar nu weten we dat we Mercedes kunnen pushen en ze onder druk kunnen zetten. We moeten elk weekend het maximale uit de auto halen om onze titelaspiraties levend te houden en hoewel we realistisch moeten blijven, heeft de winst op Silverstone ons wel een beetje hoop gegeven.”

4: Overwinning bij Red Bull-debuut

Verstappen begint het seizoen 2016 begint bij Toro Rosso, maar hij na enkele races wisselt hij van stoeltje met Daniil Kvyat, die tot dan voor Red Bull uitkomt. Bij zijn eerste race voor Red Bull start Verstappen vanaf P4 en ziet hij vervolgens de twee Mercedessen crashen in de eerste ronde. Aan het einde van de race weet de Nederlander Kimi Räikkönen nipt achter zich te houden. Hij wordt zo de jongste racewinnaar ooit in de Formule 1.

“Mijn eerste overwinning in de F1 was zo speciaal omdat het compleet onverwacht was. Het is altijd een droom geweest om een F1-race te winnen en toen het gebeurde, was dat erg emotioneel voor mij en mijn vader. Het enige wat dit zal overtreffen, is het winnen van het kampioenschap.”

2 & 3: Dubbele Hatrrick in de Formule 3 op Spa-Francorchamps en de Norisring

2014 is Verstappens eerste jaar in de eenzitters. De Nederlander komt in de Europese Formule 3 uit voor het Nederlandse Van Amersfoort Racing. In die klasse bestaat een raceweekend uit drie races. In de eerste vier weekenden van het seizoen wint Verstappen één race, maar vanaf Spa lijkt hij niet meer te stoppen. Eerst wint hij de drie races op het Ardennencircuit, het volgende raceweekend herhaalt hij dat kunstje op de Duitse Norisring.

“Die drie achter elkaar te winnen op Spa, dat was een positief weekend. Het was een leerzaam weekend, want het waren geen eenvoudige zeges en ik had een paar mooie gevechten in de races. Ik kan me de belangrijke momenten van de races nog herinneren. Na Spa kwam de ronde op de Norisring en ook daar won ik alle drie de races, zodat het er zes op een rij werden. Het is daardoor dat ik een belletje kreeg van Helmut (Marko, red.), wat tot mijn eerste Formule 1-contract heeft geleid. Ik heb dat telefoontje trouwens niet zelf aangenomen, het was mijn vader die met hem sprak. Omwille van wat er uit die races is voortgekomen, zal dit altijd een speciaal moment blijven.”

(Tekst loopt verder onder foto)

1: Wereldkampioen karting in 2013

Niet zijn eerste overwinning in de F1, niet de verbeten strijd met Charles Leclerc in Oostenrijk, en ook geen andere overwinning in de F1, Max Verstappens favoriete moment uit zijn carrière vond plaats tijdens zijn kartingperiode. In 2013 trok Verstappen naar het wereldkampioenschap KZ, wat bestaat uit één evenement. Hij heeft dat jaar al twee Europese kampioenschappen karting op zijn naam geschreven: het KZ 125cc-kampioenschap en het KF-kampioenschap. Maar in het Franse Varennes sur Allier verovert Verstappen de wereldtitel.

“Deze race zal altijd eruit springen. Het was een makkelijke overwinning voor me. Ik reed weg bij de rest van het veld en stond geen enkel moment echt onder de druk. Al het harde werk dat aan dat raceweekend vooraf was gegaan, maakte het zeer bevredigend. Het ultieme doel in het karten is om het wereldkampioenschap te winnen. Wat het nog specialer maakte, is dat mijn vader mijn motoren deed. Dat we het samen deden, was geweldig.”

