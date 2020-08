Horner blijft hopen op titelstrijd: ‘We zijn nog steeds een outsider’

Christian Horner blijft hopen dat Red Bull zich kan mengen in de titelstrijd dit seizoen. Onder meer het verbod op de party mode en Red Bulls ontwikkeling in de tweede seizoenshelft geven de teambaas hoop. “We doen er dus alles aan om dit jaar die extra snelheid te vinden, zodat we het Mercedes echt lastig kunnen maken.”



Terwijl Max Verstappen vaak duidelijk maakt realistisch te willen blijven en niet verwacht zich in de titelstrijd te mengen dit jaar, horen we bij Christian Horner een ander geluid. Volgens de Red Bull-teambaas staat zijn team er dit seizoen beter voor dan de afgelopen jaren. “In het verleden hebben we wel races gewonnen dankzij onze strategie of door te profiteren van een mindere dag van Mercedes, maar als je naar Silverstone kijkt: daar hebben we gewoon op eigen kracht gewonnen”, stelt Horner in de F1 Nation-podcast. “We hebben alleen nog meer van die zondagen nodig.”

Volgens Horner wordt de ontwikkeling van de auto in de tweede helft van het seizoen cruciaal, ook voor het seizoen 2021. “We moeten eerst afwachten hoe het verbod op verschillende motorstanden uitpakt en moeten onszelf blijven verbeteren met de eigen auto, iedereen werkt daar keihard aan. Ik hoop dat we in de tweede seizoenshelft de benodigde snelheid kunnen vinden. Daar zijn we nu volledig op gericht, des te meer omdat deze auto ook het uitgangspunt voor volgend jaar zal zijn.”

Ervaring

“We doen er dus alles aan om dit jaar die extra snelheid te vinden, zodat we het Mercedes echt lastig kunnen maken”, vertelt Horner. Volgens de Brit heeft Red Bull daar ook voldoende ervaring voor in huis. “Ons team van nu komt nog grotendeels overeen met het team dat domineerde met Vettel, al hebben we ons hier en daar natuurlijk wel versterkt. Maar als ik even naar de engineering-afdeling kijk, dan zie ik overwegend dezelfde gezichten als toen. Al die mensen zijn enorm gemotiveerd om weer eens in een titelstrijd verzeild te raken en doen daar alles aan.”

“We zijn nog steeds een outsider”, benadrukt de Red Bull-teambaas. “We hebben weliswaar een lange weg te gaan, maar maken nog steeds kans. Dit is sowieso een vreemd seizoen en los daarvan zullen we echt nooit opgeven.”

