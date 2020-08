Horner voorstander afschaffing kwalificatiemodus: ‘Kan het spannender maken’

Red Bull-teambaas Christian Horner is een voorstander van het plan van de FIA om de kwalificatiemodus, ook wel de ‘party mode’, af te schaffen. Het zou volgens de Brit beter zijn voor het racen en biedt daarnaast een financieel voordeel voor de teams.

De FIA liet de teams deze week weten dat er gedacht wordt aan een verbod op de kwalificatiemodus, dat de coureurs op de zaterdag van extra vermogen ziet om nog een tikje harder te gaan. Met een nieuwe technische richtlijn zou het verboden worden om tussen de kwalificatie en de race van motormodus te wisselen. Red Bull-teambaas Christian Horner is een voorstander van dit plan.

Lees ook: Verstappen ziet mogelijkheden op zondag: ‘Auto voelde vandaag fijn aan’

“We waren blij om het plan voor een nieuwe technische richtlijn voor de motoren te zien”, zegt Horner tegen Racefans.net. “Dat zou het racen spannender kunnen maken. Het heeft gevolgen voor alle teams. De vraag is, hoeveel? Deze kwalificatiemodi zijn door de jaren heen ontwikkeld. Het is net als met het ‘exhaust-blowing‘ van ons, toen moesten we het hele weekend met een standaardmodus rijden. Dit is een soortgelijke methodologie en ik denk dat dat verstandig is voor de Formule 1″, aldus Horner.

Met het ‘exhaust-blowing‘ doelt Horner op de techniek van Red Bull begin jaren 2010, waarbij het team de luchtstromen aan de achterkant van de auto beïnvloedde door een speciale motormodus te gebruiken en daardoor de uitlaatgassen op een bepaalde manier langs de diffuser liet stromen, wat ze extra vermogen opleverde.

Lees ook: Verstappen over vergelijking met Schumacher: ‘Ik wil gewoon mezelf zijn’

Volgens Horner levert het afschaffen van de kwalificatiemodus ook een financieel voordeel op. “Er zijn enorme kosten verbonden aan het ontwikkelen van deze verschillende modi”, zegt hij. “Ik denk dat het gezonder is voor de teams en alles dat voor betere en spannendere races zorgt is positief voor de Formule 1”, concludeert de Red Bull-teambaas.