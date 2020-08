Verstappen ziet mogelijkheden op zondag: ‘Auto voelde vandaag fijn aan’

Goed, over één rondje is Mercedes nog veel te sterk maar vanaf een eventuele ‘normale’ derde plek is er op zondag nog veel mogelijk voor Max Verstappen. Tijdens de tweede vrijdagsessie presteerde de Red Bull naar behoren in de hoge temperaturen, op zowel de zachte als de medium band. “Het was een positieve dag”, concludeerde de Nederlander.

Verstappen eindigde de tweede sessie vandaag als derde, op 8 tienden van Lewis Hamilton. “Als het om een rondje gaat, komen we best wel wat tekort op Mercedes. Maar over het algemeen was het een goede dag, de auto presteerde goed. In de lange runs is hij fijn om te rijden. Tijdens de kwalificatie kunnen we niet zo heel veel doen tegen Mercedes maar wie weet in de race. Vandaag ging het goed en we zullen zien of dat op zondag hetzelfde is.”

Lees ook: VT2: Mercedes ruim sneller maar longruns bieden hoop voor Verstappen

De warme omstandigheden vragen het nodige van de banden, beaamt ook wereldkampioen Lewis Hamilton. “Normaal zijn we hier in februari of maart en in mei. Het is prachtig weer maar het is moordend in de auto en zwaar voor de banden. Die zijn niet blij dus je glijdt rond met oververhitte banden.”, aldus Hamilton die vandaag niet geconfronteerd werd met blaren op zijn banden.

“Maar vorige week zagen we op de vrijdag ook geen blaren. Ik kan er verder weinig over zeggen. De longruns zagen er in ieder geval goed uit, we moeten nog beslissen of we één of twee stops gaan doen.”

Lees ook: Hamilton over verbod party mode: ‘Ze proberen ons af te remmen’